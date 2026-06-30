Fudbalske reprezentacije Nemačke i Paragvaja sastaju se u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, a sva dešavanja pratite iz minuta u minut.

Foto: AP Photo/Charles Krupa

NEMAČKA - PARAGVAJ 1:1 (0:1) produžeci

STRELCI: Haverc 54, Ta 103. - Ensiso 42. STADION: "Žilet" u Foksborou. SUDIJA: Džalal Džajed (Maroko). ŽUTI KARTONI: Musijala - Kubas, Almiron, Galarsa.

NEMAČKA: Nojer - Kimih, Ridiger (110. Čau), Ta, Braun - Nmeča (46. Gorecka), Pavlović (79. Anton) - Sane (88. Voltemade), Undav (64. Musijala), Virc (110. Amiri) - Haverc.

PARAGVAJ: Hilj - Alonso (120. Valbuena), Kanale, Gomes, Kaseres (99. Onadija) - Kubas - Ensiso (57. Maurisio), Galarsa, Bobadilja (99. Sanabrija), Almiron (90+1. Velaskez) - Avalos (57. Kabaljero).

TOK MEČA

PENALI

PRODUŽECI

DRUGI PRODUŽETAK

Gledaćemo penale!

Fabijan Balbuena menja Alonsa u Paragvaju.

120. minut - Slobodan udarac za Nemačku, a još 120 sekundi sudijske nadoknade vremena! Amiri direktno šutira, zatresao je mrežu sa spoljne strane.

119. minut - Nemačka izvodi 16. korner večeras, Braun će ubaciti loptu. Auuuuuuuuuuuuuuu kakava šansa za Antona, tukao je glavom u skoku, ali blistao je Orlando Hilj i odbranio!

118. minut - Sada karton za Galarsu koji se revanširao faulom Musijali.

116. minut - Očajnički potez Džamala Musijale koji iz besa pravi faul i dobija žuti karton.

115. minut - Haverc je bio u prodoru, ipak, zaustavili su ga defanzivci Paragvaja.

113. minut - Musijala je nagazio Alonsa, ali traži faul. I dobio ga je. Centaršut ka Voltemadeu uhvatio je Hilj.

AP Photo/Steven Senne

111. minut - Ubačaj Kimiha iz kornera, snašao se Hilj i intervenisao u novi udarac iz ugla, jubilarni 20. na utakmici. Sada Braun centrira, odbranio se Paragvaj i poveo kontru.

110. minut - Braun je bio u kaznenom prostoru, Kabaljero uklizavanjem intervenisao u korner. Ridiger i Virc su izašli, Amiri i Čau su na terenu kod Nemačke.

107. minut - Centaršut Maurisia, Ta ibacuje u korner! Opet Maurisio, ali Virc to čisti, potom i Voltemade.

106. minut - Počelo je poslednjih 15 minuta igre!

PRVI PRODUŽETAK

Kraj prvog produžetka!

109. minut - Šta je ovo ljudi? Zicer - centaršut ka Havercu koji vraća glavom Voltemadeu, ali Hilj jednom rukom čisti loptu ispred rezerviste Nemaca.

Foto: AP Photo/Charles Krupa

105. minut - Još četiri minuta nadoknade prvog produžetka!

PONIŠTEN JE GOL, OSTAJE 1-1! Marokanac je svirao faul u napadu Antona!

Proveriće VAR ovo, sudija Džajed je pozvan da pogleda snimak! Anton je držao golmana Hilja rukama, pre ubačene lopte...

103. minut - GOOOOL! Taaaaaaaaaaaaaaa je strelac, vodi Nemačka 2:1, posle njegovog šuta glavom iz kornera.

102. minut - Kanale je izblokirao Leona Gorecku!

100. minut - Virc je centrirao na peterac, a Ta zakasnio da odreaguje ispred Hilja!

99. minut - Dvostruka promena u Paragvaju: Bobadilja i Kaseres su napustili teren, ušli su Onadija i Sanarbrija.

97. minut - Centaršut Ridigera, prihvatio je Voltemade, ali gaje Gomez izblokirao! Traže Nemci penal, smatrajući da je ovaj fudbaler igrao rukom!

96. minut - Tražili su Nemci penal, smatrajući da je lopta pogodila Kanalea u ruku, ali je pre toga posle centaršuta Kimiha lopta koju je vratio Ta, izašla u gol-aut.

95. minut - Dva puta je lopta ubacivana na peterac ispred Hilja, ali nikako da "panceri" stignu do vođstva. Korner za Kimiha.

93. minut - Izblokiran šut Voltemadea.

Nemačka je postala večeras sa 12 produžetaka rekorderer po na Mundijalima, pretekavši Argentince i Italijane koji su 11 puta igrali dodatak utakmice.

Počelo je prvih dodatnih 15 minuta u Foksborou.

Almirona je zamenio Velaskez u Paragvaju!

DRUGO POLUVREME

Idemo u produžetke!

90+3. minut - Maurisio je ubacio loptu u šesnaesterac Nemačke, Paragvajci prave faul u napadu, košarkaškim rečnikom.

AP Photo/Martin Meissner

90. minut - Još pet minuta sudijske nadoknade vremena! Centaršut Brauna iz kornera, ostao je sam Ta i tukao glavom, pravo u Hilja.

89. minut - Anton je napravio faul, lopta pripada Paragvaju. Konra Nemaca, kombinovali su Haverc i Musijala, bez uspeha. Samo korner za "pancere".

88. minut - Nik Voltemade menja Sanea, prvi minuti za napadača Njukasla. I on je debitant na Svetskom prvenstvu, 1002. igrač na šampionatu koji se našao na terenu.

AP Photo/Charles Krupa

Sve smo bliži produžecima...

86. minut - Alonso šalje loptu u korner, koji će izvest Virc za Nemačku. Virc je centrirao, Anton je udario loptu glavom, ali su "panceri" uhvaćeni u ofsajdu.

84. minut - Kaseres je sjajno prošao, prevario dva čuvara iz nemačkog tima, a onda usporio i vratio loptu unazad.

83. minut - Kakva greška Jošue Kimiha, srećom po njih, Nemci su brzho vratili posed.

79. minut - Završen je meč za Aleksandra Pavlovića, fudbaler Borusije Dortmund, Valdemar Anton je na terenu.

78. minut - Umalo Haverc da postane dvostruki strelac i donese potpuni preokret Nemačkoj, velika šansa za "pancere"! Na centaršut je opet tukao glavom pored Kanalea, ali se Hilj istakao fantastičnom intervencijom odbranivši "zicer".

AP Photo/Martin Meissner, Pool

77. minut - Obrukao se Kabaljero! Umakao je odbrani i izašao pred Nojera, a onda promašiio, ali i da je dao gol bio bi poništen zbog ofsajda!

Nastavljen je duel!

70. minut - Idemo na drugu trominutnu pauzu za osveženje.

69. minut - Sada korner za Paragvaj. Maurisio je uzeo loptu visoko centrirao, ali Nojer hvata loptu.

66. minut - Korner za Kimiha, pa još jedan će imati Nemci, ovog puta je Pavlović napravio faul nad Hiljom.

65. minut - Paragvajac Andres Kubas dobija prvi žuti karton na utakmici, posle brutalnog starta nad Musijalom.

Foto: AP Photo/Charles Krupa

64. minut - Menja i Nagelsman, Denisa Undava menja Musijala.

57. minut - Promena u Paragvaju: Avalos je izašao, ušao debitant Kabaljero, koji je jubilarni 1.001 fudbaler koji je ikad zaigrao na Svetskom prvenstvu! Izašao je zbog povrede i strelac Ensiso, koga je zamenio Maurisio. Podsetimo, nedavno je kapiten Kanade Alfonso Dejvis postao "jubilarac" i hiljaditi koji je kročio na teren ovogodišnjeg Mundijala.

56. minut - Rastrčali su se sada Nemci, izblokiran je bio Sane, potom i Undav.

54. minut - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! Kai Haverc donosi izjednačenje Nemačkoj 1:1, njegov treći gol, toliko ima i Denis Undav! Centrirao je Florijan Virc, a napadač Arsenala udarcem glavom poslao je iza leđa Hilja!

50. minut - Auuuuuuu koliko sreće za Nemce! Kapiten Kimih je neoprezno vratio loptu Nojeru koji se ipak snašao ispred Ensisa, strelca jedinog gola i padom u noge odbranio njegov šut! Zicer za Paragvajce nije iskorišćen!

47. minut - Sane je centrirao na peterac, gde su igrači Paragvaja očitili opasnost, a u kontri strelac jedinog gola Ensiso beži kao munja. Stigli su ga Ridiger i Ta, pa je Paragvaj krenuo u miran naapd.

46. minut - Počeo je drugi deo meča! Ostaje da vidimo ko će u Filadelfiju, gde se igra osmina finala, na megdan boljem iz duela Francuska-Švedska.

Promena u Nemačkoj, umesto Feliksa Nmeče igraće Leon Gorecka.

PRVO POLUVREME

Završeno je prvo poluvreme, vodi Paragvaj.

Još pet minuta sudijske nadoknade u Bostonu.

45. minut - Udarac Nmeče pored gola, korner za Nemce izveo je Kimih, lopta mu se vratila, tukao je u Hilja.

Foto: AP Photo/Petr David Josek

42. minut - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Paragvaj vodi u Bostonu, Hulio Ensisoooooooooooooooo - 1:0! Matijas Galarsa je centrirao, a Ensiso se "poklonio" i udarcem glavom zatresao mrežu. Na pomolu je senzacija!

39. minut - Nemci vrše pritisak na odbranu Paraghvaja, koja uspešno odoleva svim naletima "pancera".

29. minut - Liroj Sane je pobegao odbrani, Kimih ga je "video" i poslao dugu loptu, Kaseres je zakasnio, ali je i iskusni fudbaler uhvaćen u ofsajd poziciji.

23. minut - Idemo na prvo osveženje u Bostonu. Sledi trominutna pauza.

Foto: AP Photo/Petr David Josek 20. minut - Osim što je spasio Nemce na početku meča, Manuel Nojer je ispisao istoriju "pancera". Prekaljeni golman minhenskog Bajerna večeras je 23. put starter na Mundijalima, po čemu je postao apsolutni rekorder kada se radi o bilo kom reprezentativcu u hronologiji nemačkog fudbala.

Pre ove utakmice Nojer je delio prvo mesto sa legendama kao što su Lotar Mateus i, takođe do ovog Svetskog prvenstva, najboljeg strelca u istoriji Miroslava Klose, koga je pretekao kapiten Argentine, Lionel Mesi.

11. minut - Undav je propustio loptu, koja je iznenadila i Kaija Haverca, pa nadapač Arsenala nije stigao do nje.

6. minut - Uzvraćaju Nemci preko Denisa Undava, udarac iz kaznenog prostora iskosa sa 13 metara, otišao je visoko preko gola.

AP Photo/Martin Meissner, Pool

1. minut - Odmah korner za Paragvaj, auuu kakva prilika. Umalo šok za Nemce, na petercu je Alonso zahvatio centaršut, ali je Manuel Nojer bravuroznom intervencijom ostao nesavladan! Velika šansa za goste.

Počeo je meč!

PRE UTAKMICE

22.29 - Već smo pisali, ali da podsetimo, Nagelsman je sa 39 godina najmlađi trener na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.

22.22 - Akteri su na terenu, uskoro slede himne Nemačke i Paragvaja! Najpre ide nominalnog domaćina.

AP Photo/Mark Stockwell

22.10 - "Panceri" su prvi put stigli do eliminacione faze još od 2014. i pobede u finalu SP nad Argentinom golom legendarnog Mario Gecea. Grupu nisu prolazili ni u Rusiji 2018. ni u Kataru četiri godine kasnije.

22.05 - Izašli su sastavi za večerašnji meč, očekivano su selektori odlučili, bez većih iznenađenja. U tim Paragvaja se vratio suspendovani Almiron, koji je odradio isključenje.

UVOD

Ako se gledaju igre u dosadašnjem delu Mundijala, selekcija Nemačke je apsolutni favorit protiv južnoameričke reprezentacije. Ne samo što je kao prvoplasirana stigla do nokaut runde, već i što su igrama u dosadašnjem toku takmičenja pokazali više nego Paragvaj.

Gustavo Alfaro, selektor paragvajskog tima ima razloga da brine, jer ni tradicija ne ide na račun njegovih izabranika. Još je u svežem sećanju pobeda "pancera" na Mundijalu iz 2002. u Japanu i Južnoj Koreji od 1:0, protiv današnjeg rivala. Strelac istorijskog gola bio je Oliver Nojvil.

AP Photo/Martin Meissner, Pool

Posle toga su Nemačka i Paragvaj odmerili snagu još dva puta, na prijateljskim mečevima. U Kajzerslauternu godinu dana kasnije duel je pripao domaćinu (2:0), dok je na istom stadionu južnoamerički sastav deceniju kasnije uspeo da ostane neporažen (3:3).

Sada, 24 godine i dve nedelje posle epskog duela u Sonvilu (odigran 15. juna 2002.) isti rivali se opet sastaju na šamiponatu sveta. Ulog je isti, plasman u eliminacionu rundu, bez prava na kiks.

Što se tiče grupne faze, ekipa Julijana Nagelsmana je na startu deklasirala debitanta Kurasao sa 7:1, u drugom kolu se mučila ali i okrenula Obalu Slonovače 2:1 (0:1), da bi u poslednjoj rundi neočekivano poražena od Ekvadora sa 1:2.

Paragvaj je ispunio glavni cilj i plasisao se među 32 najbolje selekcije planete. Iako su deklasirani u prvom kolu od domaćina SAD sa 1:4, usledio je preporod. Posle toga šokirali su Tursku sa 1:0 i poslali ih kući, iako su celo drugo poluvreme igrali bez isključenog Migela Almirona.

U poslednjem kolu usledio je remi protiv Australije (0:0), što je bilo dovoljno da Alfarovi izabranici prođu u nokaut fazu.

Pobednika ovog meča očekuje pakao u osminin finala, jer će im rival biti pobednik okršaja Francuske i Švedske.

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