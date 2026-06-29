MAFINI SA MALINAMA I ČOKOLADOM: Mekani, mirisni i gotovi za pola sata

Sočni, mekani i bogati komadićima čokolade, uz osvežavajući ukus malina, idealni su za doručak, užinu ili posluženje uz kafu.

FOTO: Novosti

Sastojci

2 jaja

200 ml jogurta

150 gr šećera

15 kašika ulja

250 gr brašna

50 gr griza

3 vanilin šećera

1 prašak za pecivo

100 gr čokolade isečene na kockice

maline

Priprema

U većoj posudi umutite jaja, šećer, vanilin šećer, jogurt i ulje. Dodajte brašno pomešano sa grizom i praškom za pecivo, pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete glatku smesu. Na kraju umešajte komadiće čokolade. Sipajte smesu u korpice za mafine, vodeći računa da ih napunite do dve trećine visine. Preko svakog mafina rasporedite maline.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 25 minuta, dok mafini ne dobiju zlatnu boju i ne postanu lepo rastresiti.

Uživajte!