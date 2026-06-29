Torte i kolači

MAFINI SA MALINAMA I ČOKOLADOM: Mekani, mirisni i gotovi za pola sata

Milena Tomasevic

29. 06. 2026. u 11:00

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Sočni, mekani i bogati komadićima čokolade, uz osvežavajući ukus malina, idealni su za doručak, užinu ili posluženje uz kafu.

МАФИНИ СА МАЛИНАМА И ЧОКОЛАДОМ: Мекани, мирисни и готови за пола сата

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 jaja
  • 200 ml jogurta
  • 150 gr šećera
  • 15 kašika ulja
  • 250 gr brašna
  • 50 gr griza
  • 3 vanilin šećera
  • 1 prašak za pecivo
  • 100 gr čokolade isečene na kockice
  • maline 

Priprema

U većoj posudi umutite jaja, šećer, vanilin šećer, jogurt i ulje. Dodajte brašno pomešano sa grizom i praškom za pecivo, pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete glatku smesu. Na kraju umešajte komadiće čokolade. Sipajte smesu u korpice za mafine, vodeći računa da ih napunite do dve trećine visine. Preko svakog mafina rasporedite maline.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 25 minuta, dok mafini ne dobiju zlatnu boju i ne postanu lepo rastresiti.

Uživajte!

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