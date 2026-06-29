MAFINI SA MALINAMA I ČOKOLADOM: Mekani, mirisni i gotovi za pola sata
Sočni, mekani i bogati komadićima čokolade, uz osvežavajući ukus malina, idealni su za doručak, užinu ili posluženje uz kafu.
Sastojci
- 2 jaja
- 200 ml jogurta
- 150 gr šećera
- 15 kašika ulja
- 250 gr brašna
- 50 gr griza
- 3 vanilin šećera
- 1 prašak za pecivo
- 100 gr čokolade isečene na kockice
- maline
Priprema
U većoj posudi umutite jaja, šećer, vanilin šećer, jogurt i ulje. Dodajte brašno pomešano sa grizom i praškom za pecivo, pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete glatku smesu. Na kraju umešajte komadiće čokolade. Sipajte smesu u korpice za mafine, vodeći računa da ih napunite do dve trećine visine. Preko svakog mafina rasporedite maline.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 25 minuta, dok mafini ne dobiju zlatnu boju i ne postanu lepo rastresiti.
Uživajte!
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