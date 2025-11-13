PROZJAKI: Starinske lepinje iz tiganja koje mirišu na dom
Mekane, zlatne i lagane, ove lepinje osvajaju jednostavnošću i ukusom starih vremena.
Sastojci
- 500 gr univerzalnog brašna
- 250 ml kefira, mlaćenice ili kiselog mleka
- 1 kašičica sode bikarbone
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica šećera
Priprema
U činiji pomešajte brašno, sodu bikarbonu, so i šećer. Postepeno dodajte kefir, mešajući dok ne dobijete mekano, glatko testo. Izručite testo na pobrašnjenu površinu i kratko mesite, samo da postane elastično. Podelite ga na 12 delova. Svaki deo oblikujte u kuglu, pa ga spljoštite u okruglu lepinju debljine oko 1 cm. Zagrejte suv tiganj na srednjoj vatri (bez masti ili ulja). Pecite prozjake 2–3 minuta sa svake strane, dok ne porumene i blago se naduju.
Poslužite tople, premazane puterom, sa svežim sirom, medom ili džemom. Odlične su i kao prilog uz čorbe, paprikaše ili pečeno meso.
Uživajte!
