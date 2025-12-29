BRUKA KAKVU HRVATSKA NE PAMTI! Šamar Hrvatima pred dolazak u Beograd

KO bi ovo očekivao!

FOTO: Tanjug/AP

Hrvati ovakvu sramotu nikada nisu doživeli kada je vaterpolo u pitanju. Naime, izabranici Ivice Tucaka izgubili su sinoć u drugom kolu pripremnog turnira u Roterdamu od domaćina Holandije rezultatom 13:12 (4:4, 1:2, 5:2, 3:4).

Liliputanac je srušio jednu od najvećih vaterpolo sila i reprezentaciju koja je jedan od glavnih favorita za zlato na predstojećem Evropskom prvenstvu u Beogradskoj Areni koje je zakazano od 10. do 25. januara.

Vodila je Hrvatska većinu prvog dela utakmice, da bi u trećoj deonici Holanđani dodali gas i prvi put se odvojili na dva razlike, pa na četiri, da bi na kraju "barakude" tek preko Marka Žuvele u poslednjoj sekundi postavile konačan rezultat.

Prethodno je Hrvatska savladala Tursku 19:10, dok će u ponedeljak od 18 časova odigrati možda i najvažniju utakmicu u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo u vaterpolu u Beogradu. Protivnik je velesila Mađarska, koja je ranije savladala Tursku i ima za sada perfektan skor na turniru u Roterdamu.

Podsetimo, ni Srbija nije blistala za sada na pripremama i doživela je poraz od Grčke što je dobra opomena selektoru Urošu Stevanoviću pred početak turnira u Beogradu.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu