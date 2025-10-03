SLANI MAFINI: Kukuruzno pecivo sa paprikom i medom
Ako volite topla, mirisna peciva sa puno ukusa, ovi slani kukuruzni mafini su pravi izbor. Za njihovu pripremu neće vam biti potrebne egzotične namirnice – sve možete pronaći u lokalnoj prodavnici ili na pijaci. Posebnu čar daje glazura od meda i limete koja ovim mafinima daje suptilan slatkast završetak.
Sastojci (za 12 mafina)
- 1 šolja kukuruznog brašna (sitno, ne palenta)
- 1 šolja belog brašna (tip 400 ili 500)
- 1 prašak za pecivo
- ½ kašičice soli
- 2 kašike šećera
- 1 šolja (240 ml) kiselog mleka
- 2 jaja
- 60 ml otopljenog neslanog putera (ili margarina)
- 1 ljuta papričica po želji
- ½ zelene paprike
- 1 paprika (slatka ili ljuta), isečena na kolutove za dekoraciju
- 60 gr rendanog sira (kačkavalj, trapist, čedar)
Za glazuru:
- 3 kašike meda
- sok i kora 1 limete ili limuna
Način pripreme
Zagrejte rernu na 180°C. Pripremite kalup za mafine – podmažite ga ili stavite papirne korpice. U velikoj činiji pomešajte suve sastojke: kukuruzno brašno, belo brašno, prašak za pecivo, so i šećer. U drugoj činiji umutite jaja, dodajte kiselo mleko i otopljeni puter. Dobro izmešajte. Sipajte mokre sastojke u suve i lagano mešajte dok se sve ne sjedini. Umešajte sitno iseckanu ljutu papričicu, urézanu zelenu papriku i rendani sir. Smesu rasporedite u kalupe za mafine – napunite ih do ¾. Stavite po jedan kolut paprike na vrh svakog mafina radi lepšeg izgleda. Pecite u zagrejanoj rerni 20–25 minuta, ili dok ne porumene i čačkalica ubodena u sredinu ne izađe suva.
Priprema glazure
U manjoj posudi izmešajte med, sok i koru limete ili limuna. Dok su mafini još topli, ravnomerno ih prelijte glazurom pomoću kašike ili četkice.
Prijatno!
