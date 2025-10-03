Peciva i pite

SLANI MAFINI: Kukuruzno pecivo sa paprikom i medom

Milena Tomasevic

03. 10. 2025. u 07:42

Ako volite topla, mirisna peciva sa puno ukusa, ovi slani kukuruzni mafini su pravi izbor. Za njihovu pripremu neće vam biti potrebne egzotične namirnice – sve možete pronaći u lokalnoj prodavnici ili na pijaci. Posebnu čar daje glazura od meda i limete koja ovim mafinima daje suptilan slatkast završetak.

СЛАНИ МАФИНИ: Кукурузно пециво са паприком и медом

FOTO: Novosti

Sastojci (za 12 mafina)

Za mafine:
  • 1 šolja kukuruznog brašna (sitno, ne palenta)
  • 1 šolja belog brašna (tip 400 ili 500)
  • 1 prašak za pecivo
  • ½ kašičice soli
  • 2 kašike šećera
  • 1 šolja (240 ml) kiselog mleka
  • 2 jaja
  • 60 ml otopljenog neslanog putera (ili margarina)
  • 1 ljuta papričica  po želji
  • ½ zelene paprike
  • 1 paprika (slatka ili ljuta), isečena na kolutove za dekoraciju 
  • 60 gr rendanog sira (kačkavalj, trapist, čedar)

Za glazuru:

  • 3 kašike meda
  • sok i kora 1 limete ili limuna

Način pripreme

 

Zagrejte rernu na 180°C. Pripremite kalup za mafine – podmažite ga ili stavite papirne korpice. U velikoj činiji pomešajte suve sastojke: kukuruzno brašno, belo brašno, prašak za pecivo, so i šećer. U drugoj činiji umutite jaja, dodajte kiselo mleko i otopljeni puter. Dobro izmešajte. Sipajte mokre sastojke u suve i lagano mešajte dok se sve ne sjedini. Umešajte sitno iseckanu ljutu papričicu, urézanu zelenu papriku i rendani sir. Smesu rasporedite u kalupe za mafine – napunite ih do ¾. Stavite po jedan kolut paprike na vrh svakog mafina radi lepšeg izgleda. Pecite u zagrejanoj rerni 20–25 minuta, ili dok ne porumene i čačkalica ubodena u sredinu ne izađe suva.

Priprema glazure

U manjoj posudi izmešajte med, sok i koru limete ili limuna. Dok su mafini još topli, ravnomerno ih prelijte glazurom pomoću kašike ili četkice.

Prijatno!

