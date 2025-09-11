MARINIRANE PAPRIKE SA BELIM LUKOM: Recept za aromatične paprike
Ove kisele paprike su savršene za sendviče, salate, večere ili kao predjelo.
- 2 kg crvenih paprika
- 5-6 čenova belog luka
- 1 veza peršuna
- 1 kašika soli
- 100 gr šećera
- 200 ml 10% alkoholnog sirćeta
- 200 ml ulja
- 500 ml vode
- 1 kašičica zrna bibera
- 2-3 lovorova lista
Priprema:
Operite paprike, uklonite seme i isecite na debele trake ili komade.U velikoj šerpi prokuvajte vodu. Kuvajte paprike 3-4 minuta, a zatim ih prebacite u cediljku da se ocede.
Pripremite salamuricu: Sipajte vodu u šerpu, dodajte so, šećer, sirće, ulje, lovorov list i biber. Kuvajte oko 5 minuta.
Stavite komade paprike, kriške belog luka i seckani peršun u čiste, sterilisane tegle.
Prelijte vrućom marinadom paprike, potpuno ih prekrivajući.
Čvrsto zatvorite tegle i ostavite da se 10 minuta u šerpi sa vrućom vodom.
Okrenite ih naopačke, pokrijte ćebetom i ostavite da se potpuno ohlade.
Prijatno!
