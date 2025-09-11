MARINIRANE PAPRIKE SA BELIM LUKOM: Recept za aromatične paprike

Ove kisele paprike su savršene za sendviče, salate, večere ili kao predjelo.

FOTO: Novosti





2 kg crvenih paprika

5-6 čenova belog luka

1 veza peršuna

1 kašika soli

100 gr šećera

200 ml 10% alkoholnog sirćeta

200 ml ulja

500 ml vode

1 kašičica zrna bibera

2-3 lovorova lista

Priprema:

Operite paprike, uklonite seme i isecite na debele trake ili komade.U velikoj šerpi prokuvajte vodu. Kuvajte paprike 3-4 minuta, a zatim ih prebacite u cediljku da se ocede.

Pripremite salamuricu: Sipajte vodu u šerpu, dodajte so, šećer, sirće, ulje, lovorov list i biber. Kuvajte oko 5 minuta.

Stavite komade paprike, kriške belog luka i seckani peršun u čiste, sterilisane tegle.

Prelijte vrućom marinadom paprike, potpuno ih prekrivajući.

Čvrsto zatvorite tegle i ostavite da se 10 minuta u šerpi sa vrućom vodom.

Okrenite ih naopačke, pokrijte ćebetom i ostavite da se potpuno ohlade.

Prijatno!