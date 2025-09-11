Bakini recepti

MARINIRANE PAPRIKE SA BELIM LUKOM: Recept za aromatične paprike

Milena Tomasevic

11. 09. 2025. u 16:00

Ove kisele paprike su savršene za sendviče, salate, večere ili kao predjelo.

МАРИНИРАНЕ ПАПРИКЕ СА БЕЛИМ ЛУКОМ: Рецепт за ароматичне паприке

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 2 kg crvenih paprika
  • 5-6 čenova belog luka
  • 1 veza peršuna
  • 1 kašika soli
  • 100 gr šećera
  • 200 ml 10% alkoholnog sirćeta
  • 200 ml ulja 
  • 500 ml vode
  • 1 kašičica zrna bibera
  • 2-3 lovorova lista

Priprema:

Operite paprike, uklonite seme i isecite na debele trake ili komade.U velikoj šerpi prokuvajte vodu. Kuvajte paprike 3-4 minuta, a zatim ih prebacite u cediljku da se ocede.

Pripremite salamuricu: Sipajte vodu u šerpu, dodajte so, šećer, sirće, ulje, lovorov list i biber. Kuvajte oko 5 minuta.

Stavite komade paprike, kriške belog luka i seckani peršun u čiste, sterilisane tegle.

Prelijte vrućom marinadom paprike, potpuno ih prekrivajući.

Čvrsto zatvorite tegle i ostavite da se 10 minuta u šerpi sa vrućom vodom.

Okrenite ih naopačke, pokrijte ćebetom i ostavite da se potpuno ohlade.

Prijatno!

