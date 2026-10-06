RUSKA vojska primila je u septembru 10.000 komada naoružanja i druge vojne tehnike.

Foto Vikipedija/Mil.ru/Vadim Grišankin (Vadim Grishankin)/Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP/Rosoboronexport/www.roe.ru

Ministarstvo odbrane je saopštilo koliko su Oružane snage ojačane:

*Lovci Su-57 i Su-35S. Avioni su isporučeni u novoj tehničkoj konfiguraciji koja omogućava proširenje njihovih operativnih zadataka, dok napredne mogućnosti integrisanog sistema naoružanja dozvoljavaju upotrebu novih vrsta ubojnih sredstava.

*Tenkovi T-90M, T-80BVM i T-72B3M. Isporučene serije tenkova različitih modifikacija opremljene su sistemima dodatne zaštite, projektovanim na osnovu iskustava stečenih tokom specijalne vojne operacije.

*Jedinice su ojačane izviđačkim bespilotnim letelicama (BPL) različitih modifikacija – „Supercam”, „Skat”, „Orlan” i „Molniya” – zatim FPV jurišnim dronovima i heksakopterima, kao i višenamenskim bespilotnim kopnenim vozilima.

*Radarske stanice, sistemi za dejstvo po vazdušnim ciljevima „Zubr”, sistemi ZAK-30 „Citadel” i drugi sistemi sposobni za otkrivanje, praćenje i uništavanje vazdušnih ciljeva, koji su se pokazali efikasnim u zoni specijalne vojne operacije i pograničnim oblastima.

Foto: AI generated/Gemini

*U okviru programa opremanja Ratne mornarice, u septembru je porinut najnoviji minolovac „Semjon Agafonov” (projekat 12700), izgrađen za potrebe Severne flote.

Prema planu nabavki, trupama je isporučeno više od milion jedinica ubojnih sredstava, uključujući širok spektar artiljerijske municije, avionskih raketa i bombi, bojevih glava za bespilotne letelice, municije za borbu protiv dronova namenjene standardnom ličnom naoružanju vojnika, kao i drugih sredstava. U septembru su Oružane snage Ruske Federacije preuzele više od 10.000 jedinica naoružanja, kao i vojne i specijalne tehnike, koje su isporučila preduzeća odbrambene industrije i takozvani „narodni odbrambeni sektor” (People's OPK).

Zamenik ministra odbrane Rusije, general armije Aleksandar Sančik, istakao je da organi vojne komande i upravljanja sprovode sistematski rad sa svim izvršiocima državne narudžbine za odbranu i preduzećima „narodnog odbrambenog sektora” kako bi se obezbedilo neprekidno i usklađeno snabdevanje vrlo traženim vrstama naoružanja i vojne tehnike, čime se zadovoljavaju potrebe trupa.

(MO Rusije)