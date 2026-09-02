VELIKI UDAR NA KAJU KALAS: Brisel joj "seče" ovlašćenja, Fon der Lajenova uzima konce u svoje ruke
EVROPSKA komisija ubrzala je izradu planova za temeljno restrukturiranje Evropske službe za spoljne poslove (EEAS), na čijem je čelu visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas, piše „Fajnenšel tajms”, pozivajući se na dobro obaveštene izvore.
Prema predloženom modelu, značajan deo sadašnjih nadležnosti EEAS-a bio bi prebačen postojećim odeljenjima Evropske komisije. Visoki zvaničnici u Briselu već analiziraju koje bi poslove mogli da preuzmu pojedini resori Komisije, ali su razgovori još u ranoj fazi.
Razrada plana mogla bi da potraje do samita Evropskog saveta, zakazanog za sredinu oktobra. Diplomate EU navode da bi „opšti principi svakog prenosa ovlašćenja” mogli da budu dogovoreni u okviru pregovora o dugoročnom budžetu Unije za period od 2028. do 2034. godine.
Manja služba ostaje izvan Komisije
Predlog, međutim, ne predviđa potpuno utapanje Evropske službe za spoljne poslove u Evropsku komisiju. Umanjena verzija EEAS-a ostala bi izvan njene formalne strukture i bila bi zadužena pre svega za mirovne misije EU, vojnu obuku i pojedine poslove iz oblasti zajedničke bezbednosne i odbrambene politike.
Evropska komisija bi, s druge strane, preuzela veći deo poslova povezanih sa spoljnom politikom, trgovinom, razvojnom i humanitarnom pomoći, digitalnom politikom i tehnologijom.
Zagovornici promene tvrde da bi se na taj način otklonilo preklapanje nadležnosti i poboljšalo spoljnopolitičko delovanje Unije.
Inicijativa je usledila posle zahteva Francuske i Nemačke za veliku reorganizaciju evropske diplomatske službe.
Pariz i Berlin prethodno su predložili jačanje položaja visokog predstavnika za spoljnu politiku unutar Evropske komisije, ali i svođenje EEAS-a na uže strateške i bezbednosne poslove.
Borba za uticaj u Briselu
Rasprava o budućnosti službe Kaje Kalas vodi se u trenutku sve izraženijeg institucionalnog nadmetanja između EEAS-a i Evropske komisije, na čijem je čelu Ursula fon der Lajen. Komisija već raspolaže najvažnijim finansijskim i ekonomskim instrumentima spoljnog delovanja EU, dok diplomatska služba formalno sprovodi zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku.
EEAS je osnovan 2011. godine sa namerom da spoljnu politiku Unije učini jedinstvenijom i efikasnijom. Služba upravlja i mrežom od oko 150 delegacija EU širom sveta, ali za sada nije precizirano kakva bi bila njihova sudbina posle predložene reorganizacije.
Kaja Kalas istovremeno obavlja funkciju visoke predstavnice EU i potpredsednice Evropske komisije, zbog čega odgovara i državama članicama i rukovodstvu Komisije. Upravo taj dvostruki položaj godinama izaziva sporenja oko podele odgovornosti i stvarne kontrole nad spoljnom politikom Unije.
(Politika onlajn)
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