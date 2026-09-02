NASTAVLJA SE DRAMA U NEMAČKOJ: Eksplozija na glavnoj železničkoj stanici, ima povređenih
NAJMANjE dve osobe povređene su u eksploziji koja se tokom noći dogodila na glavnoj železničkoj stanici u nemačkom gradu Augsburgu.
Hitan poziv da je na stanici došlo do eksplozije primili su u 3. 15 ujutru.
Prema policijskim navodima, saobraćaj i javni prevoz su pogođeni.
Prema izveštajima koji još uvek nisu zvanično potvrđeni, još uvek neidentifikovani objekat eksplodirao je u prolazu zgrade.
- Dve osobe su zadobile lakše povrede od eksplozije - saopštila je policija za Bild.
Prozori su takođe oštećeni u eksploziji.
Stručnjaci za eksplozive iz Bavarske državne kancelarije kriminalističke policije su i dalje na licu mesta, potvrdila je policija nakon upita.
Podsetimo, juče je kod trafostanice elektrane u Brandenburgu pronađena je veća količina eksploziva.
Incident je zabeležen kod trafostanice Turnov/Preilak, u blizini termoelektrane Janšvalde na jugu Brandenburga. Prema navodima, policajci su pronašli više naprava za rakete napunjene eksplozivom, koje su potom deaktivirane.
(Telelgraf.rs)
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