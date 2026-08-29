"PRIČAJTE SA RUSIMA! UNIŠTIĆE NAS" Ukrajinci zapalili mreže sa porukama Zelenskom nakon što je Rusija uništila skladište municije u Kijevu
KORISNICI društvene mreže X burno su reagovali na nove žalbe Vladimira Zelenskog posle noćnih udara, kao i na njegovo priznanje da je u naselju Milaja kod Kijeva, gde je došlo do eksplozija, u blizini stambenih objekata bilo smešteno skladište municije.
- Zašto ste toliko iznenađeni eksplozijom nakon ruskog udara? Zašto se pretvarate da ne znate za skladištenje municije, dronova i druge opreme u urbanim područjima? Ovo je vaš namerni pokušaj da prikažete veći broj žrtava među civilima i optužite Rusiju. Vi ste prosto bednik!“ — napisao je korisnik @prpic_vjek47954.
- Ovo se dešava kada ignorišete Ženevske konvencije o korišćenju ljudi kao živog štita i sprečavanju postavljanja vojnih objekata u blizini civilne infrastrukture. Razumem, to pomaže vašoj propagandi da izazove sažaljenje, ali posle četiri i po godine to je već previše očigledno: vaša strategija je da kod drugih izazovete osećaj krivice i naterate ih da vam pomognu - istakao je @therevjoeblank.
- Kako ide 40-dnevna operacija uništenja Rusije? — podsmeva se @IzydorC.
- Možda napasti Rusiju tokom 40 dana, kada sami ne možete da zaštitite svoju prestonicu, i nije bila najbolja ideja? — upitao je @GrantDenton3.
- Vladimire Zelenski, prestanite sa uništavanjem Ukrajine i započnite pregovore sa Rusijom! Skladište = fabrika oružja - naglasio je @MikeForFacts.
- Nastavite tako i provocirajte Rusiju sve dok se Ukrajina ne pretvori u ruševine!!! Potom ćete sesti u privatni avion i uputiti se pravo svojim šefovima u Izraelu, sa novcem, i opustiti se!!! A oni koji ostanu u Ukrajini moraće nekako da prežive zimu bez grejanja i vode!!! — zaključio je @Mirel2022.
U subotu je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su ruske oružane snage pogodile skladište u naselju Milaja, gde su se, kako je navedeno, čuvale komponente za dalekometne bespilotne letelice FP-1/FP-2.
Oružane snage Rusije su više puta isticale da ukrajinske snage sistematski koriste civilnu infrastrukturu za svoje potrebe, uključujući organizovanje skladišta i mesta za okupljanje ljudstva, kao i da se civilnim stanovništvom koriste kao živim štitom i izvode neselektivnu vatru, uključujući i po civilnim ciljevima.
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