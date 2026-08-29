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DRAMA U REGIONU: Pijani mladić se digao u vazduh i KRENUO NA NUKLEARKU – Potera tresla region! (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 08. 2026. u 20:40

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DVADESETČETVOROGODIŠNjI muškarac ukrao je jutros laki avion cesna 172 sa aerodroma Kaloča na jugu Mađarske i neovlašćeno poleteo krećući se ka nuklearnoj elektrani Pakš, preneli su danas mađarski mediji.

ДРАМА У РЕГИОНУ: Пијани младић се дигао у ваздух и КРЕНУО НА НУКЛЕАРКУ – Потера тресла регион! (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/ AP Photo/Andreea Alexandru

Otkrili su ga mađarski vojni radari, a dva borbena aviona gripen, koja su bila u stanju pripravnosti, podignuta su u vazduh, prenosi rumunski portal „Digi24.ro“.

Navodi se da je avion cesna doleteo u područje nuklearne elektrane Pakš i počeo da manevriše u vazduhu.

Oko elektrane postoji zona u radijusu od tri kilometra u kojoj je let civilnih aviona zabranjen do visine od 6.000 metara.

Avion je na kraju prinudno sleteo blizu Gerjena, u polje suncokreta, a pri sletanju je otkinut stajni trap zbog čega je avion ostao nagnut na jedno krilo, ali nije bilo povređenih.

Vojni avion gripen je locirao cesnu i ostao iznad mesta događaja do dolaska medicinskog helikoptera i interventnih timova, a u međuvremenu je policija uhapsila pilota.

Reč je o dvadesetčetvorogodišnjem muškarcu iz Sombora, za koga policija kaže da je bio pijan i u konfuznom stanju. On je nakon sletanja napustio avion i krenuo peške sporednim putem, a kada je jedan vozač stao da mu pomogne, pokušao je da mu oduzme automobil, ali na kraju je uhapšen.

(sputnikportal.rs)

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