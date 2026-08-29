DRAMA U REGIONU: Pijani mladić se digao u vazduh i KRENUO NA NUKLEARKU – Potera tresla region! (VIDEO)
DVADESETČETVOROGODIŠNjI muškarac ukrao je jutros laki avion cesna 172 sa aerodroma Kaloča na jugu Mađarske i neovlašćeno poleteo krećući se ka nuklearnoj elektrani Pakš, preneli su danas mađarski mediji.
Otkrili su ga mađarski vojni radari, a dva borbena aviona gripen, koja su bila u stanju pripravnosti, podignuta su u vazduh, prenosi rumunski portal „Digi24.ro“.
Navodi se da je avion cesna doleteo u područje nuklearne elektrane Pakš i počeo da manevriše u vazduhu.
Oko elektrane postoji zona u radijusu od tri kilometra u kojoj je let civilnih aviona zabranjen do visine od 6.000 metara.
Avion je na kraju prinudno sleteo blizu Gerjena, u polje suncokreta, a pri sletanju je otkinut stajni trap zbog čega je avion ostao nagnut na jedno krilo, ali nije bilo povređenih.
Vojni avion gripen je locirao cesnu i ostao iznad mesta događaja do dolaska medicinskog helikoptera i interventnih timova, a u međuvremenu je policija uhapsila pilota.
Reč je o dvadesetčetvorogodišnjem muškarcu iz Sombora, za koga policija kaže da je bio pijan i u konfuznom stanju. On je nakon sletanja napustio avion i krenuo peške sporednim putem, a kada je jedan vozač stao da mu pomogne, pokušao je da mu oduzme automobil, ali na kraju je uhapšen.
(sputnikportal.rs)
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