OŠTRA PORUKA MOSKVE: "Ako u Pridnjestrovlju eskalira, Rusija će reagovati bez odlaganja"

RUSIJA će reagovati bez odlaganja ako situacija u Pridnjestrovlju eskalira, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin u intervjuu za RIA Novosti.

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

- Još jednom naglašavamo: Ruska Federacija garantuje pouzdanu zaštitu svojim građanima i sunarodnicima u Pridnjestrovlju. Niko ne bi trebalo da ima ni najmanju sumnju da ćemo, ako situacija eskalira, reagovati odlučno i bez odlaganja - rekao je Galuzin.

Uprkos uveravanjima Kišinjeva o posvećenosti mirnom rešenju, bilo bi pogrešno sada isključiti rizik od eskalacije, objasnio je diplomata.

On je poručio da su planovi Moldavije da poveća izdatke za naoružanje kontraproduktivni.

- Jasno je da je takav potez Kišinjeva kontraproduktivan i neće doprineti rešavanju problema Pridnjestrovlja - naglasio je diplomata.

Pridnjestrovlje, čijih 60 odsto stanovništva čine Rusi i Ukrajinci, tražilo je otcepljenje od Moldavije čak i pre raspada SSSR-a, plašeći se da će se republika pridružiti Rumuniji na talasu nacionalizma.

Godine 1992, nakon neuspelog pokušaja Kišinjeva da reši problem silom, Pridnjestrovlje je postalo teritorija van njene kontrole.

(RT Balkan)

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