Svet

HITNO UPOZORENJE MOSKVE: NATO se sprema za rat sa Rusijom, evo i kad

В.Н.

22. 06. 2026. u 08:03

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ZEMLjE NATO-a se pripremaju za vojni sukob sa Rusijom oko 2030. godine, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško.

ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ МОСКВЕ: НАТО се спрема за рат са Русијом, ево и кад

Foto: AI/ČetGPT

„Ako se pogleda suština njihove politike, delovanje na međunarodnoj sceni i prioriteti koje formulišu zemlje NATO-a i Evropske unije – a iz vojne perspektive razlike između njih su sve manje – mislim pre svega na njihove agresivne namere prema Rusiji, njihov glavni cilj je da nanesu Rusiji strateški poraz. Naravno, polazimo od toga da se oni zaista pripremaju za vojni sukob sa Rusijom negde oko 2030. godine“, rekao je Gruško.

Prošle nedelje je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u svom autorskom tekstu „Ukrajina, Evropa i globalna bezbednost“ naveo da Evropa na različite načine pokušava da dobije na vremenu kako bi do 2030. godine dostigla punu vojnu spremnost za mogući sukob sa Rusijom.

Lavrov je tom prilikom podsetio na izjavu načelnika Generalštaba Belgije, koji je, kako je naveo, cinično poručio da Evropljani „imaju još nekoliko godina zahvaljujući krvi Ukrajinaca koja nam (Evropi) kupuje vreme“.

Prema rečima Lavrova, aktuelna međunarodna situacija nosi rizik direktnog sukoba NATO-a i Rusije, koji bi mogao brzo da preraste u razmenu nuklearnih udara.

(Sputnjik)

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