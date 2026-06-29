VATRA GUTA SVE PRED SOBOM, VATROGASCI NA MUKAMA: Situacija još uvek nije pod kontrolom u Hrvatskoj (VIDEO)
VATRA je zahvatila borovu šumu i šipražje u području Komiže, uz put ka Podhumlju.
Sve raspoložive vatrogasne snage iz operativnog područja Vis odmah su upućene na lice mesta.
Vatrogasci iz vatrogasnih jedinica Komiža i Vis učestvuju u intervenciji. Vatrogasna jedinica Komiža rasporedila je devet vozila i 35 vatrogasaca, dok je Vatrogasna jedinica Vis rasporedila šest vozila i 35 vatrogasaca, što ukupno čini 15 vozila i 70 vatrogasaca na licu mesta.
Požar je i dalje aktivan, a njegovo gašenje otežava suva vegetacija i širenje požara kroz otvorene površine. Iako tokom noći nije bilo jakog vetra, vatra se brzo proširila u prvim satima zbog izuzetno suvog tla.
Šef županijske vatrogasne službe Ivan Kovačević rekao je da se vatra tokom noći približila nekoliko kuća, ali su je uspeli zaustaviti, tako da trenutno nema opasnosti za stanovnike.
- Situacija je mnogo bolja. Nadam se da će do večeri biti pod kontrolom. Još uvek duva, ali ne strašno, pa ćemo to rešiti - rekao je Kovačević.
Tri helikoptera su poslata u pomoć u ponedeljak u 5:40 ujutru, dok četvrti avion stiže i biće uključen u gašenje požara.
Kovačević: Objekti nisu ugroženi
- Angažovane snage aktivno rade na mestu požara. Objekti nisu ugroženi. Od jutros, vatrogascima je pomoglo i vazduhoplovstvo, što će olakšati gašenje teško pristupačnog terena - rekao je zapovednik Vatrogasne brigade Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
Prema odluci glavnog vatrogasnog zapovednika, pomoć u gašenju požara sa kopna biće poslata i na Vis prvim trajektom iz Splita. U 11 časova osam vozila i 34 vatrogasca krenulo je ka ostrvu kako bi se pridružili ostrvskim snagama u gašenju požara.
- Trenutno kanaderi još uvek gase požar uz prisustvo vatrogasaca koji dežuraju na terenu. Od šest ujutru, dakle već više od četiri i po sata, gašenje se odvija iz vazduha. Više nema otvorene vatre, ali je reč o velikoj površini koju treba temeljno natopiti kako bi se sprečilo ponovno buktanje požara. Vatrogasci iz Vatrogasnih jedinica Komiža i Vis, sa pojačanjem koje stiže iz Splita, verovatno će dežurati danima zbog rizika od još jednog požara - rekla je Magda Bakavić.
(Indeks)
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