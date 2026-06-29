"ZVEZDAŠ SAM OD MALENA, ZATO SAM ODBIO PARTIZAN" Reprezentativac Srbije Nikola Jović otkrio da je imao ponude i crveno i crno-belih

Srpski reprezentativac Nikola Jović otkrio je da je imao ponude i Zvezde i Partizana.

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Gostujući u podkastu "6.75 range", Jović je otkrio kako su tekli pregovori sa crveno-belima dok je nosio opremu Mege.

"Bio je konflikt... Bila je neka glupost na polusezoni, hteo sam da odem na viši nivo. U tom momentu je Željko Obradović došao u Partizan, igrali su Evrokup, Zvezda je igrala u Evroligi. Prvo sam stupio u kontakt sa Zvezdom. Znao sam da teško prolazi kod mladih igrača. Tražio sam neku garanciju. U smislu da ću imati lupam 10-12 minuta u Evroligi, što nisam dobio, nisu mogli da mi veruju u tom trenutku. Nisam mogao da odem", rekao je Jović.

"Posle toga me kontaktirao Partizan, Željko je hteo da se vidi sa mnom. Ne pričam to da sam hteo odmah u Partizan, nego kada vas pozove takav trener, morate da se pojavite. Pričali smo, rekao mi je da me vidi u rotaciji, mislio sam da će mi biti lakše u Evrokupu. Razmišljao sam, imao dilemu. Na kraju sam znao, od malena navijam za Zvezdu. Nisam mogao da odem. Najviše me vuklo to da mi Željko bude trener. Gledam ga kao jednog od najvećih, hteo sam još nešto da naučim. Ne mogu da kažem da mi nije žao, jer ne znam da li ću ikad imati šansu da radim sa njim, ali ja sam Zvezdaš i iz tih razloga se to nije dosilo. Najviše je tad bilo zbog trenera, hteo sam da pokupim što više od Obradovića", objašnjava srpski reprezentativac.

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