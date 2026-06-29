PEZEŠKIJAN OBRADOVAO NACIJU: Iranu će ovo ipak biti vraćeno
PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan izjavio je danas da će, u skladu sa nedavno postignutim sporazumom sa Sjedinjenim Američkim Državama, Iranu biti vraćeno šest milijardi dolara od ukupno 12 milijardi dolara zamrznutih sredstava koja se nalaze u Kataru, kao i da će Teheran nastaviti napore za povratak preostalog novca.
Tokom posete svetom gradu Komu, Pezeškijan je ocenio da je nedavno postignuti sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama "značajan uspeh i velika pobeda iranskog naroda".
"Prema utvrđenom planu, šest milijardi dolara od ukupno 12 milijardi dolara naših zamrznutih sredstava u Kataru biće oslobođeno i vraćeno u zemlju. Naši napori će biti nastavljeni kako bismo povratili i preostala zamrznuta iranska sredstva", rekao je Pezeškijan.
On je dodao da je pokojni vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, jasno poručio da Iran ne nastoji da stekne nuklearno oružje i naglasio da Teheran ostaje pri tom stavu.
"Uveravamo međunarodnu zajednicu da će naše nuklearne aktivnosti biti srazmerne potrebama zemlje i u okviru naših zvanično proklamovanih politika", poručio je iranski predsednik.
(Tanjug)
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