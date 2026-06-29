Svet

PEZEŠKIJAN OBRADOVAO NACIJU: Iranu će ovo ipak biti vraćeno

В.Н.

29. 06. 2026. u 11:07

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PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan izjavio je danas da će, u skladu sa nedavno postignutim sporazumom sa Sjedinjenim Američkim Državama, Iranu biti vraćeno šest milijardi dolara od ukupno 12 milijardi dolara zamrznutih sredstava koja se nalaze u Kataru, kao i da će Teheran nastaviti napore za povratak preostalog novca.

ПЕЗЕШКИЈАН ОБРАДОВАО НАЦИЈУ: Ирану ће ово ипак бити враћено

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tokom posete svetom gradu Komu, Pezeškijan je ocenio da je nedavno postignuti sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama "značajan uspeh i velika pobeda iranskog naroda".

Prema njegovim rečima, u okviru tog sporazuma ukinute su sankcije na iranski naftni i petrohemijski sektor, navodi Al Džazira.

"Prema utvrđenom planu, šest milijardi dolara od ukupno 12 milijardi dolara naših zamrznutih sredstava u Kataru biće oslobođeno i vraćeno u zemlju. Naši napori će biti nastavljeni kako bismo povratili i preostala zamrznuta iranska sredstva", rekao je Pezeškijan.

On je dodao da je pokojni vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, jasno poručio da Iran ne nastoji da stekne nuklearno oružje i naglasio da Teheran ostaje pri tom stavu.

"Uveravamo međunarodnu zajednicu da će naše nuklearne aktivnosti biti srazmerne potrebama zemlje i u okviru naših zvanično proklamovanih politika", poručio je iranski predsednik.
 

(Tanjug)

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