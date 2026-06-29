NAGELSMAN SE UZDA U SVOG DŽOKERA: Nemci nisu bili u osmini finala od 2014. godine

ČETVEROSTRUKI svetski šampioni Nemci počinju svoju prvu nokaut fazu još od 2014. godine kada u Foksborou izađu na megdan Paragvaju, selekciji koja se prvi put našla u ovoj fazi takmičenja od 2010. godine.

FOTO: TANJUG/ Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Put Nemačke na ovom Svetskom prvenstvu doživeo je mali, ali primetni korak unazad kada su u poslednjem kolu grupne faze izgubili od Ekvadora sa 2:1, iako su u taj meč ušli sa već obezbeđenim prvim mestom u Grupi E. Selektor Julijan Nagelsman odbacio je tvrdnje trojice svojih igrača da je Nemačkoj nedostajao pravi mentalitet u porazu od Ekvadora, što im je bio četvrti poraz na poslednjih devet utakmica na Svetskim prvenstvima još od početka 2014. godine.

Nemačka nije uspela da sačuva mrežu na Mundijalu još od finala 2014. godine i pobede nad Argentinom od 1:0, mada njihova porozna odbrana nije predstavljala veći problem u 2026. godini, pošto je prvih šest pobeda u ovoj godini ispraćeno sa samo jednim mečom bez primljenog gola.

Ambicija i vera Paragvaja dovedeni su u pitanje kada su prihvatili remi bez golova protiv Australije, kreiravši svega 0,24 xG (očekivanih golova) i propustivši priliku da zabeleže dve uzastopne pobede na Svetskim prvenstvima prvi put u svojoj istoriji. To svakako nije bila ohrabrujuća partija u napadu za tim koji nikada nije postigao gol u svojih pet nokaut utakmica na Svetskim prvenstvima, ali uradili su dovoljno da prođu grupnu fazu, baš kao i prilikom svog prethodnog pojavljivanja kada su stigli do četvrtfinala 2010. godine. Tada ih je eliminisala upravo jedna evropska nacija (Španija), što je sudbina koju će pokušati da izbegnu ovog puta.

Ove dve selekcije poslednji put su se sastale 2013. godine, kada su u prijateljskom meču odigrale uzbudljivih 3:3. Poraz Nemačke od Ekvadora prekinuo je njihov niz od četiri uzastopne pobede protiv timova iz Južne Amerike na Svetskim prvenstvima, dok je trijumf Paragvaja nad Turskom bio njihov tek treći protiv neke UEFA selekcije u ovom veku.

Deniz Undav je bio Nagelsmanov „džoker” u grupnoj fazi, zabeleživši tri gola i dve asistencije za manje od 90 minuta provedenih na terenu. Jedan od dva gola Paragvaja u grupnoj fazi postigao je Matijas Galarza, koji je sada bio strelac na dva od svoja poslednja tri reprezentativna meča.

Na listi povređenih kod Nemačke nalazi se Natanijel Braun, dok je Niko Šloterbek doživeo povredu protiv Obale Slonovače zbog koje je završio učešće na šampionatu. Kod Paragvaja, Omar Alderete je pod znakom pitanja, a Dijego Gomez je suspendovan.