"ĐOKOVIĆ JE GOAT, SINER JE FAVORIT NA TRAVI!" Bjern Borg pred početak Vimbldona

Čovek koji je do 25. godine osvojio 11 grend slem titula, Bjern Borg, komentarisao je GOAT trku kao i početak ovogodišnjeg izdanja Vimbldona.

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– Za mene je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena – istakao je Šveđanin za „Gazetu delo sport“.- I Nadalovih 14 titula na Rolan Garosu su nadljudski uspeh.

Naravno, Borg ne zaboravlja da je Đoković sada skoro 15 godina stariji od njega kada je okačio reket o klin.

– Novak je nedavno napunio 39 godina, mora da se bori sa nedaćama vremena, a pobede protiv Sinera i Alkarasa su sve teže za njega. Ali kao što je demonstrirao u Australiji, on i dalje ima neverovatnu motivaciju koja ga gura do najviših nivoa. Sve dok bude zadržao sposobnost da se takmiči, ostaće veoma opasan protivnik za svakoga, pogotovo na travi, što je praktično njegova omiljena podloga.

Borg se osvrnuo i na Vimbldon koji danas počinje:

– Janik je veliki šampion, svetski broj 1, fenomenalan teniser. On je pokazao da zna da igra na travi – podseća petostruki pobednik ovog turnira da Italjan brani trofej.

Nije zaboravio Sinerov debakl na Rolan Garosu kada je ispustio veoma ubedljivo vođstvo i u drugom kolu, zbog fizičkih problema, izgubio od Huana Manuela Serundola.

– Mi ne znamo šta se stvarno desilo u Parizu, ali sam siguran da je on već okrenuo tu stranicu. Zato je on moj najveći favorit na Vimbldonu, pogotovo jer je Alkaras odsutan.

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