HLADAN TUŠ ZA ZELENSKOG: "Čini mi se da on ovde više nije poželjan gost..."

В. Н.

02. 06. 2026. u 10:47

ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski više nije poželjan gost u Poljskoj, izjavio je potpredsednik Sejma iz stranke nacionalista i evroskeptika „Konfederacija“ Kšištof Bosak.

Podsetimo, Zelenski je nedavno dodelio Centru za specijalne operacije „Sever“ Snaga za specijalne operacije Oružanih snaga Ukrajine zvanje „heroji UPA“.

UPA se borila protiv sovjetskih jedinica, sarađujući sa nacistima tokom Drugog svetskog rata.

Nakon toga, poljski predsednik Karolj Navrocki pokrenuo je inicijativu da se Zelenskom oduzme najviši orden u Poljskoj – Orden belog orla.

- Čini mi se da on ovde više nije poželjan gost - rekao je Bosak.

Bosak je dodao i da Zelenski dolazi u Poljsku samo kad mu nešto treba.

Šef kijevskog režima je nedavno prisustvovao sahrani posmrtnih ostataka lidera Organizacije ukrajinskih nacionalista (OUN) Andrija Meljnika u Kijevskoj oblasti, što je naišlo na kritike i među evropskim partnerima.

OUN ili Ukrajinska ustanička armija, u Rusiji proglašena za ekstremističku i zabranjena.

(Sputnjik)

