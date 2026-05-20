BRITANSKA RADIOSTANICA OBJAVILA VEST O SMRTI KRALJA ČARLSA: Direktor se hitno oglasio
DIREKTOR britanske radio stanice "Radio Karolina" Piter Mur izvinio se britanskom kralju Čarlsu III zbog netačne objave njegove smrti u etru.
- Pogrešno je objavljeno da je Njegovo Veličanstvo Kralj preminuo... Izvinjavamo se Njegovom Veličanstvu kralju i našim slušaocima za sve nevolje koju je ovo izazvalo - rekao je direktor Radio Karoline u izjavi na društvenim mrežama, pišu RIA Novosti.
Kako je objasnio Mur, zbog kompjuterske greške slučajno je aktiviran protokol akcija „Smrt monarha“, koji je pripremljen na svim radio stanicama.
- Radio Karolina je tada prekinuo emitovanje u skladu sa procedurom, što nam je omogućilo da primetimo grešku, vratimo prenos i izvinimo se uživo - naveli su.
