Svet

BRITANSKA RADIOSTANICA OBJAVILA VEST O SMRTI KRALJA ČARLSA: Direktor se hitno oglasio

Симеуновић А. Милош

20. 05. 2026. u 18:20

DIREKTOR britanske radio stanice "Radio Karolina" Piter Mur izvinio se britanskom kralju Čarlsu III zbog netačne objave njegove smrti u etru.

БРИТАНСКА РАДИОСТАНИЦА ОБЈАВИЛА ВЕСТ О СМРТИ КРАЉА ЧАРЛСА: Директор се хитно огласио

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

 - Pogrešno je objavljeno da je Njegovo Veličanstvo Kralj preminuo... Izvinjavamo se Njegovom Veličanstvu kralju i našim slušaocima za sve nevolje koju je ovo izazvalo - rekao je direktor Radio Karoline u izjavi na društvenim mrežama, pišu RIA Novosti. 

Kako je objasnio Mur, zbog kompjuterske greške slučajno je aktiviran protokol akcija „Smrt monarha“, koji je pripremljen na svim radio stanicama.

 - Radio Karolina je tada prekinuo emitovanje u skladu sa procedurom, što nam je omogućilo da primetimo grešku, vratimo prenos i izvinimo se uživo - naveli su. 
 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LAVROV TVRDI: Amerika izgubila interesovanje za ukrajinsko pitanje
Svet

0 0

LAVROV TVRDI: Amerika izgubila interesovanje za ukrajinsko pitanje

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države delimično izgubile interesovanje i entuzijazam za rešavanje sukoba u Ukrajini. Lavrov je u intervjuu za šangajski SMG naveo da u Vašingtonu sve češće govore kako bi Evropa trebalo da se bavi Ukrajinom, dok će se SAD fokusirati na Kinu.

20. 05. 2026. u 21:59

KUBANSKI PREDSEDNIK POBESNEO: Evo šta je rekao o optužnici SAD protiv Kastra
Svet

0 0

KUBANSKI PREDSEDNIK POBESNEO: Evo šta je rekao o optužnici SAD protiv Kastra

PREDSEDNIK Kube Migel Dijaz-Kanel ocenio je danas da optužnica protiv nekadašnjeg predsednika Kube Raula Kastra koja je podignuta u Sjedinjenim Američkim Državama samo otkriva "aroganciju i frustraciju koju predstavnici imperije osećaju prema nepokolebljivoj odlučnosti Kubanske revolucije i jedinstvu i moralnoj snazi njenog rukovodstva".

20. 05. 2026. u 21:47

Politika
Tenis
Fudbal
HAOS PRED MUNDIJAL! Navijačima ove reprezentacije ZABRANJEN dolazak na Svetsko prvenstvo - i ne, nije u pitanju Iran!

HAOS PRED MUNDIJAL! Navijačima ove reprezentacije ZABRANjEN dolazak na Svetsko prvenstvo - i ne, nije u pitanju Iran!