PO HITNOM POSTUPKU: Savet bezbednosti UN zakazao sednicu zbog napada Kijeva na beloruski autobus sa decom
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazao je sednicu povodom napada Oružanih snaga Ukrajine na autobus koji je prevozio beloruski fudbalski tim na odmor u Gelendžik, izjavila je Ana Jevstignjejeva, vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri UN.
Kako je precizirala, sednica Saveta bezbednosti biće održana 29. jun u 15.00 časova.
Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak okarakterisavši napad kao teroristički čin.
Rusija je ranije podržala zahtev Belorusije za sazivanje hitne sednice Saveta bezbednosti UN povodom ovog napada, a prema navodima stalnog predstavništva Rusije pri UN, Moskva i Minsk se nadaju da će SB UN dati principijelnu ocenu ovog napada.
(Sputnjik)
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