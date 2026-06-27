Svet

PO HITNOM POSTUPKU: Savet bezbednosti UN zakazao sednicu zbog napada Kijeva na beloruski autobus sa decom

В.Н.

27. 06. 2026. u 08:53

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Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazao je sednicu povodom napada Oružanih snaga Ukrajine na autobus koji je prevozio beloruski fudbalski tim na odmor u Gelendžik, izjavila je Ana Jevstignjejeva, vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri UN.

ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ: Савет безбедности УН заказао седницу због напада Кијева на белоруски аутобус са децом

Foto: Don EMMERT / AFP / Profimedia

Kako je precizirala, sednica Saveta bezbednosti biće održana 29. jun u 15.00 časova.

Podsetimo, Oružane snage Ukrajine izvele su 17. juna napad dronom na autobus dečjeg fudbalskog tima iz Belorusije u Brjanskoj oblasti. Tom prilikom poginula je žena koja je pratila mlade sportiste, dok je osam osoba povređeno, među kojima je šestoro dece.
Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak okarakterisavši napad kao teroristički čin.

Rusija je ranije podržala zahtev Belorusije za sazivanje hitne sednice Saveta bezbednosti UN povodom ovog napada, a prema navodima stalnog predstavništva Rusije pri UN, Moskva i Minsk se nadaju da će SB UN dati principijelnu ocenu ovog napada.

(Sputnjik)

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