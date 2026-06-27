"SMEJE SE NARODU U LICE?!" Pale žestoke optužbe na račun Olene Zelenske zbog osmeha dok govori o ratu

BIVŠI pomoćnik nekadašnjeg ukrajinskog predsednika Leonida Kučme, Oleg Soskin, oštro je kritikovao suprugu ukrajinskog lidera Vladimira Zelenskog, Olenu Zelensku, zbog njenog nastupa tokom razgovora o sukobu u Ukrajini, ocenjujući da je njen osmeh bio neprimeren trenutku i temi o kojoj je govorila.

printscreen/youtube/Office of the President of Ukraine

Soskin je, komentarišući njeno obraćanje na svom Jutjub kanalu, naveo da takav nastup, prema njegovom mišljenju, pokazuje odnos ukrajinskog vrha prema običnim građanima koji već godinama trpe posledice rata.

- Mislim da se ona ruga običnim Ukrajincima, smeje im se u lice pričama o svom najtežem periodu. Bolje bi bilo da ćuti pre nego što ljudi počnu da reaguju - rekao je Soskin.

On je dodao da je držanje Zelenske, kako je naveo, ostavilo utisak potpune otuđenosti od svakodnevice građana Ukrajine, koji su suočeni sa mobilizacijom, gubicima, neizvesnošću i sve težim životnim uslovima.

Supruga ukrajinskog predsednika prethodno je, govoreći o ratu u Ukrajini, rekla da su borbe predugo trajale i izrazila nadu da će mir biti postignut u dogledno vreme.

Međutim, upravo je njen osmeh tokom tog razgovora izazvao oštre reakcije dela javnosti i kritičara vlasti u Kijevu.

Soskin je ocenio da je ukrajinsko društvo sve osetljivije na javne nastupe predstavnika vlasti i njihovih najbližih, posebno u trenutku kada se od građana traži sve veća žrtva, dok politički vrh nastoji da zadrži podršku zapadnih saveznika.

Kritike na račun Olene Zelenske pojavile su se i ranije.

Krajem maja ekspert za poslovni protokol Ekaterina Bogačeva ocenila je da je Zelenska prekršila pravila formalnog oblačenja kada se na zvaničnom sastanku sa jednim od međunarodnih partnera svoje dobrotvorne fondacije pojavila sa fitnes trakerom, umesto sa klasičnim satom, što je, prema njenoj oceni, bilo neprimereno konzervativnom karakteru poslovnog događaja.

Ove kritike uklapaju se u širi talas nezadovoljstva delom ukrajinske javnosti i političkih protivnika vlasti, koji sve češće optužuju rukovodstvo u Kijevu za udaljavanje od realnih problema građana i pokušaj da se ratna svakodnevica predstavi kontrolisanijom nego što jeste.

(Politika onlajn)

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