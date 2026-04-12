PORTPAROLKA IRANSKE VLADE: Iran je uspostavio vladajući režim nad Ormuskim moreuzom
PORTPAROLKA iranske vlade Fatemeh Mohadžerani izjavila je danas da je Iran pretvorio neprijateljski san o "promeni režima" u toj zemlji u "promenu iranskog vladajućeg režima nad Ormuskim moreuzom".
Mohadžerani je za lokalne medije rekla da postoje jasni i čvrsti razlozi koji dokazuju da je Iran pobednik u 40-dnevnom ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, prenosi iranska televizija Pres.
-Islamska Republika Iran je uspela da pitanje koje su pokrenuli pod oznakom 'promene režima' pretvori u 'promenu iranskog vladajućeg režima u Ormuskom moreuzu' i ovo pitanje je jedno od najvažnijih dostignuća 40-dnevnog otpora iranskog naroda, kazala je Mohadžerani.
Ona je naglasila da će iranska diplomatija nastaviti rad na "obezbeđivanju, očuvanju i zaštiti nacionalnih interesa".
Dodala je da se svi diplomatski napori odvijaju dok su iranske oružane snage takođe u punoj pripravnosti.
Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su Iran 28. februara, nakon što pregovori o iranskom nukelarnom programu nisu doveli do sporazuma, a u odgovor na to Iran je raketama i dronovima napao Izrael i zemlje na Bliskom istoku, za koje je naveo da su mete zbog američkog prisustva u njima.
Nakon 40 dana sukoba u utorak je postignuto dvonedeljno primirje, a pregovori delegacija SAD i Irana, koji su juče održani u Islamabadu, nisu doveli do sporazuma o trajnom miru.
(Tanjug)
Preporučujemo
MOŽDA SMO POBEDILI, ALI MINE... „Pravi razlozi“ za blokadu Ormuskog moreuza
11. 04. 2026. u 16:11
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
