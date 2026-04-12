PORTPAROLKA IRANSKE VLADE: Iran je uspostavio vladajući režim nad Ormuskim moreuzom

PORTPAROLKA iranske vlade Fatemeh Mohadžerani izjavila je danas da je Iran pretvorio neprijateljski san o "promeni režima" u toj zemlji u "promenu iranskog vladajućeg režima nad Ormuskim moreuzom".

Foto: Jonathan Raa / Sipa USA / Profimedia

Mohadžerani je za lokalne medije rekla da postoje jasni i čvrsti razlozi koji dokazuju da je Iran pobednik u 40-dnevnom ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, prenosi iranska televizija Pres.

-Islamska Republika Iran je uspela da pitanje koje su pokrenuli pod oznakom 'promene režima' pretvori u 'promenu iranskog vladajućeg režima u Ormuskom moreuzu' i ovo pitanje je jedno od najvažnijih dostignuća 40-dnevnog otpora iranskog naroda, kazala je Mohadžerani.

Ona je naglasila da će iranska diplomatija nastaviti rad na "obezbeđivanju, očuvanju i zaštiti nacionalnih interesa".

Dodala je da se svi diplomatski napori odvijaju dok su iranske oružane snage takođe u punoj pripravnosti.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su Iran 28. februara, nakon što pregovori o iranskom nukelarnom programu nisu doveli do sporazuma, a u odgovor na to Iran je raketama i dronovima napao Izrael i zemlje na Bliskom istoku, za koje je naveo da su mete zbog američkog prisustva u njima.

Nakon 40 dana sukoba u utorak je postignuto dvonedeljno primirje, a pregovori delegacija SAD i Irana, koji su juče održani u Islamabadu, nisu doveli do sporazuma o trajnom miru.

(Tanjug)

