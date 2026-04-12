TRAMP IZDAO NAREDBU Haos tek nastupa: Američki CENTCOM najavio da će od sutra blokirati Ormuski moreuz
CENTRALNA komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je da će od sutra početi sa sprovođenjem blokade "svog pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka" u Ormuskom moreuzu.
CENTCOM je u objavi na platformi X naveo da će blokada Ormuskog moreuza, kada je reč o pomorskom saobraćaju koji ulazi ili izlazi iz iranskih luka, početi u 10.00 sati po istočnoameričkom vremenu, odnosno od 16.00 sati po srednjeevropskom vremenu.
U saopštenju se navodi da se blokada Ormuskog moreuza sprovodi u skladu sa naređenjem američkog predsednika Donalda Trampa.
-Blokada će se nepristrasno sprovoditi protiv brodova svih zemalja koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući sve iranske luke u Arapskom i Omanskom zalivu, navodi CENTCOM.
Tramp je ranije najavio da će Sjedinjene Američke Države blokirati Ormuski moreuz nakon što razgovori između američkih i iranskih pregovarača u Islamabadu nisu dali rezultate.
Ovaj potez dolazi nakon propasti maratonskih 21-časovnih pregovora u Islamabadu. Potpredsednik Dž. D. Vens rekao je da je Vašington ostavio Pakistan sa svojom „konačnom i najboljom ponudom“ koja je i dalje na stolu, dok je Teheran rekao da je proces propao zbog „prekomernih“ ili „nerazumnih“ američkih zahteva.
Glavne tačke spoticanja ostaju iste one koje su dominirale u pregovorima sa Pakistanom: iranski nuklearni program, budućnost Ormuskog moreuza, ublažavanje sankcija, ratna nadoknada i širi regionalni sukob. Vašington je postavio ćorsokak oko svog zahteva za obavezujuću obavezu da Iran neće težiti nuklearnom oružju, dok iranski zvaničnici kažu da su SAD pokušale da dobiju za pregovaračkim stolom ono što nisu uspele da obezbede tokom rata.
Predsednik Donald Tramp je već signalizirao agresivniji zaokret nakon što su pregovori propali, preteći da će „presretnuti svaki brod u međunarodnim vodama“ i da će uskratiti „bezbedan prolaz“ brodovima koji su se pridržavali iranskih pravila tranzita.
Iran je, sa svoje strane, upozorio da će svaka neprijateljska vojna aktivnost na plovnom putu biti uzvraćena silom, čak i kada je predsednik Masud Pezeškijan rekao da bi sporazum i dalje bio moguć ako bi Vašington napustio ono što je nazvao „totalitarizmom“.
(Tanjug/rt.com)
