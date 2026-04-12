VIDEO KAO DOKAZ: Delegat Tise učestvovao u kupovini romskih glasova u Baboči

12. 04. 2026. u 14:17

DELEGAT Tise biračkog mesta u Babočanu je možda učestvovao u kupovini romskih glasova, prema snimku, koji jasno pokazuje kako delegat biračkog mesta pušta dvojicu muškaraca u zgradu biračkog mesta nakon što su međusobno nešto razmenili.

ВИДЕО КАО ДОКАЗ: Делегат Тисe учествовао у куповини ромских гласова у Бабочи

Foto: Printskrin

Šokantan snimak objavila je lokalna Fejsbuk stranica izborne jedinice broj 2 okruga Šomođ, na kojoj se nalazi poslanička kandidatkinja Fidesa Zita Kelei.  

Zanimljivo je da se kontrolor izbora iznenada pojavljuje na snimku, naizgled proveravajući interakciju između dvojice muškaraca. 

Sve ovo pokazuje da je i nakon što je u subotu otkriveno da je šef kabineta Ruzin-Sendija Romulusa planirao kupovinu glasova, pominjući konkretne iznose, sada u županiji Šomođ pojavio video sa neobičnom scenom.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

0 0

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

