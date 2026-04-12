DIPLOMATSKI BRODOLOM: Zašto su pregovori SAD i Irana u Pakistanu doživeli neuspeh

OČI sveta ovog vikenda bile su uprte u Pakistan, gde su delegacije SAD i Irana sele za isti sto, pokušavajući da pronađu rešenje i dogovore konačni prekid rata koji od 28. februara bukti na Bliskom istoku.

Međutim, nije sve išlo podmazano. Nakon sati i sati razgovora koji su se protezali do ranog jutra, američki i iranski pregovarački timovi su došli do ćorsokaka u nekoliko kritičnih tačaka, prema rečima ljudi upoznatih sa razgovorima.

Za SAD, odbijanje Teherana da ponovo otvori Ormuski moreuz i odustane od svojih zaliha visoko obogaćenog uranijuma bilo je nedopustivo.

Bez rešavanja tih pitanja, iranski zahtevi da SAD ukinu sankcije i odmrznu milijarde dolara zamrznute imovine takođe su došli do ćorsokaka, što je dovelo do toga da obe strane proglase maratonske pregovore propalim.

Neki zvaničnici su ukazali na fundamentalnu razliku u stilovima pregovaranja kao element u ćorsokaku. Iran je u prošlosti bio spreman da se podvrgne složenim, mukotrpnim pregovorima kako bi postigao dogovor. Proces postizanja nuklearnog sporazuma iz doba Obame trajao je otprilike dve godine.

Želja predsednika Donalda Trampa za produženim pregovorima deluje minimalno.

Glavna područja iranskog otpora - njegov nuklearni program i moreuz - predstavljaju jedinstvene izazove za SAD.

Obe strane su tokom razgovora predstavile ponude namenjene rešavanju nuklearnog pitanja, rekli su zvaničnici. Tramp je ranije tvrdio da će SAD i Iran sarađivati kako bi uklonili ono što on naziva "nuklearnom prašinom", iako je Iran delovao ravnodušno.

Ormuski moreuz predstavlja noviji problem. Iran je tokom ranijih razgovora držao kanal otvorenim, zaustavljajći saobraćaj tankera tek nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade.

Sada, zatvaranje izaziva previranja na globalnim energetskim tržištima i političke probleme za Trampa kod kuće.

Iranski pregovarači, svesni uticaja koji im moreuz pruža, odbili su da se povinuju zahtevima za ponovno otvaranje plovnog puta dok se ne postigne konačni dogovor, rekli su zvaničnici.

(Telegraf)