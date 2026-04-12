DIPLOMATSKI BRODOLOM: Zašto su pregovori SAD i Irana u Pakistanu doživeli neuspeh
OČI sveta ovog vikenda bile su uprte u Pakistan, gde su delegacije SAD i Irana sele za isti sto, pokušavajući da pronađu rešenje i dogovore konačni prekid rata koji od 28. februara bukti na Bliskom istoku.
Međutim, nije sve išlo podmazano. Nakon sati i sati razgovora koji su se protezali do ranog jutra, američki i iranski pregovarački timovi su došli do ćorsokaka u nekoliko kritičnih tačaka, prema rečima ljudi upoznatih sa razgovorima.
Za SAD, odbijanje Teherana da ponovo otvori Ormuski moreuz i odustane od svojih zaliha visoko obogaćenog uranijuma bilo je nedopustivo.
Bez rešavanja tih pitanja, iranski zahtevi da SAD ukinu sankcije i odmrznu milijarde dolara zamrznute imovine takođe su došli do ćorsokaka, što je dovelo do toga da obe strane proglase maratonske pregovore propalim.
Neki zvaničnici su ukazali na fundamentalnu razliku u stilovima pregovaranja kao element u ćorsokaku. Iran je u prošlosti bio spreman da se podvrgne složenim, mukotrpnim pregovorima kako bi postigao dogovor. Proces postizanja nuklearnog sporazuma iz doba Obame trajao je otprilike dve godine.
Želja predsednika Donalda Trampa za produženim pregovorima deluje minimalno.
Glavna područja iranskog otpora - njegov nuklearni program i moreuz - predstavljaju jedinstvene izazove za SAD.
Obe strane su tokom razgovora predstavile ponude namenjene rešavanju nuklearnog pitanja, rekli su zvaničnici. Tramp je ranije tvrdio da će SAD i Iran sarađivati kako bi uklonili ono što on naziva "nuklearnom prašinom", iako je Iran delovao ravnodušno.
Ormuski moreuz predstavlja noviji problem. Iran je tokom ranijih razgovora držao kanal otvorenim, zaustavljajći saobraćaj tankera tek nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade.
Sada, zatvaranje izaziva previranja na globalnim energetskim tržištima i političke probleme za Trampa kod kuće.
Iranski pregovarači, svesni uticaja koji im moreuz pruža, odbili su da se povinuju zahtevima za ponovno otvaranje plovnog puta dok se ne postigne konačni dogovor, rekli su zvaničnici.
(Telegraf)
UDAR DRONOVIMA I RAKETAMA: Hezbolah izveo niz napada na sever Izraela
13. 04. 2026. u 00:11
IZBORI U MAĐARSKOJ: Orban priznao poraz, oglasio se i Mađar
12. 04. 2026. u 07:43 >> 23:58
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Tramp zatvara Ormuz; Hezbolah i Izraeč nastavljaju rat; Crvene linije za SAD i Irana
12. 04. 2026. u 07:30 >> 23:44
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
