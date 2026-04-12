Svet

"DOČEKAĆE ME U ISTANBULU KAO HEROJA" General iz Ugande traži od Erdogana najlepšu Turkinju i milijardu dolara

Novosti online

12. 04. 2026. u 14:52

SIN predsednika Ugande Muhuzi Kajnerugaba zatražio je od Turske milijardu dolara i najlepšu ženu za suprugu, pišu mediji.

ДОЧЕКАЋЕ МЕ У ИСТАНБУЛУ КАО ХЕРОЈА Генерал из Уганде тражи од Ердогана најлепшу Туркињу и милијарду долара

AP Photo/Petros Karadjias

Muhuzi koji je i glavnokomandujući vojske Ugande objavio je na društvenim mrežama seriju antiturskih izjava. On je poručio da Turska „nema šanse da preživi“ u ratu sa Ugandom, jer su na njenoj strani „Isus Hristos i Muhamed Ali“, te zatražio od Ankare da plati milijardu dolara i „da mu da najlepšu ženu Turske za suprugu“.

Istovremeno je naveo da se plaši samo nuklearnih sila, uključujući i Rusiju, kao i da će ga u Istanbulu „dočekati kao heroja“.

Pored toga, predložio je da se u Izrael pošalje „500.000 gladnih ljudi“ radi zaštite Tel Aviva.

Tenzije između dve zemlje porasle su zbog situacije u Somaliji, gde je Uganda dugo delovala pod okriljem Afričke unije, dok Turska u poslednje vreme značajno jača svoj uticaj.

Lideri Ugande podržavaju Izrael, čije rukovodstvo redovno kritikuje Erdogana.

(Sputnjik)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

