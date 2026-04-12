"DOČEKAĆE ME U ISTANBULU KAO HEROJA" General iz Ugande traži od Erdogana najlepšu Turkinju i milijardu dolara
SIN predsednika Ugande Muhuzi Kajnerugaba zatražio je od Turske milijardu dolara i najlepšu ženu za suprugu, pišu mediji.
Muhuzi koji je i glavnokomandujući vojske Ugande objavio je na društvenim mrežama seriju antiturskih izjava. On je poručio da Turska „nema šanse da preživi“ u ratu sa Ugandom, jer su na njenoj strani „Isus Hristos i Muhamed Ali“, te zatražio od Ankare da plati milijardu dolara i „da mu da najlepšu ženu Turske za suprugu“.
Istovremeno je naveo da se plaši samo nuklearnih sila, uključujući i Rusiju, kao i da će ga u Istanbulu „dočekati kao heroja“.
Pored toga, predložio je da se u Izrael pošalje „500.000 gladnih ljudi“ radi zaštite Tel Aviva.
Tenzije između dve zemlje porasle su zbog situacije u Somaliji, gde je Uganda dugo delovala pod okriljem Afričke unije, dok Turska u poslednje vreme značajno jača svoj uticaj.
Lideri Ugande podržavaju Izrael, čije rukovodstvo redovno kritikuje Erdogana.
(Sputnjik)
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
