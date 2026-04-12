U martu 2026. godine, sedam novih kula opremljenih "Pancir" sistemima protivvazdušne odbrane izgrađeno je oko rezidencije ruskog predsednika Vladimira Putina u Valdaju.

Satelitske slike sa Planet.com pokazuju da je izgradnja svih sedam novih kula za "Pancir" sisteme počela istog dana — 17. marta. Neki od njih su već opremljeni protivvazdušnim raketnim sistemima.

Primećuje se da su sistemi protivvazdušne odbrane raspoređeni oko Putinove rezidencije u dva koncentrična prstena, pri čemu je spoljašnji prsten veći od unutrašnjeg, navodi Ukrinform.

Njihov ukupan broj oko rezidencije dostigao je 27.

Kao što su novinari prethodno izvestili, Alina Kabaeva provodi mnogo vremena u rezidenciji u Valdaju sa Putinovim sinovima, a za samog ruskog predsednika tamo je sagrađena replika njegove kancelarije u Kremlju.

Naponjemo da slike do kojih smo mi došli su sa gugl mepsa.

(Ukrinform)

