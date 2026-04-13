UDAR DRONOVIMA I RAKETAMA: Hezbolah izveo niz napada na sever Izraela

LIBANSKI šiitski pokret Hezbolah saopštio je danas da je vojno krilo izvelo niz napada dronovima i raketama na izraelske vojne položaje i lokacije na severu Izraela.

Tanjug/AP/Hadi Mizban

Hezbolah je saopštio da je gađao izraelske artiljerijske položaje severno od naselja Goren, rojevima dronova za napad, prenosi Al Džazira.

U saopštenju se navodi da je izveden napad dronom na vojnu infrastrukturu u naselju Dafna, nakon čega je usledio još jedan napad na izraelsku kasarnu Avivim.

Hezbolah je naveo da su napadi na izraelske položaje bili odgovor na izraelsko kršenje prekida vatre i napade na južni Liban.

