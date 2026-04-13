Svet

UDAR DRONOVIMA I RAKETAMA: Hezbolah izveo niz napada na sever Izraela

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 04. 2026. u 00:11

LIBANSKI šiitski pokret Hezbolah saopštio je danas da je vojno krilo izvelo niz napada dronovima i raketama na izraelske vojne položaje i lokacije na severu Izraela.

УДАР ДРОНОВИМА И РАКЕТАМА: Хезболах извео низ напада на север Израела

Tanjug/AP/Hadi Mizban

Hezbolah je saopštio da je gađao izraelske artiljerijske položaje severno od naselja Goren, rojevima dronova za napad, prenosi Al Džazira.

U saopštenju se navodi da je izveden napad dronom na vojnu infrastrukturu u naselju Dafna, nakon čega je usledio još jedan napad na izraelsku kasarnu Avivim.

Hezbolah je naveo da su napadi na izraelske položaje bili odgovor na izraelsko kršenje prekida vatre i napade na južni Liban.

(Tanjug)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

