Svet

"RUSI IM DALI SATELITSKE PODATKE" Zelenski brutalno optužio Ruse da pomažu Teheranu u ciljanju civilnih objekata Izraela

М.А.С.

05. 04. 2026. u 17:00

RUSIJA je podelila sa Iranom satelitske obaveštajne podatke o 50–53 objekta energetskog sistema u Izraelu, čime je pomogla Teheranu da izvrši napade na civilnu infrastrukturu - tvrdi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Foto Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

 - Rusija je podelila svoje satelitske podatke sa Iranom o energetskom sistemu Izraela – ukupno oko 50–53 objekta. Oni pomažu Iranu da izvodi napade. Govorimo o civilnoj infrastrukturi, ništa vojne prirode - rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, to podseća na ruske napade na Ukrajinu, kada agresor cilja ukrajinsku elektroenergetsku mrežu ili sisteme vodosnabdevanja.

 - Naravno, svo iskustvo koje je Rusija stekla tokom rata protiv Ukrajine deli se sa Iranom. Tako je bilo i sa ‘Šahedima’, istim dronovima koje Rusi imaju, samo se koriste pod drugim imenom i unapređeni su na novije generacije - istakao je predsednik.

Volodimir Zelenski je i u svojoj "arapskoj turi" pokušavao da Ruse predstavi kao glavne pomagače Iranu u ciljanju vojne i civilne infrastrukture, iakao i dalje za to nije dao relevantan dokaz. 

(Ukrinform)

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

