"RUSI IM DALI SATELITSKE PODATKE" Zelenski brutalno optužio Ruse da pomažu Teheranu u ciljanju civilnih objekata Izraela
RUSIJA je podelila sa Iranom satelitske obaveštajne podatke o 50–53 objekta energetskog sistema u Izraelu, čime je pomogla Teheranu da izvrši napade na civilnu infrastrukturu - tvrdi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
- Rusija je podelila svoje satelitske podatke sa Iranom o energetskom sistemu Izraela – ukupno oko 50–53 objekta. Oni pomažu Iranu da izvodi napade. Govorimo o civilnoj infrastrukturi, ništa vojne prirode - rekao je Zelenski.
Prema njegovim rečima, to podseća na ruske napade na Ukrajinu, kada agresor cilja ukrajinsku elektroenergetsku mrežu ili sisteme vodosnabdevanja.
- Naravno, svo iskustvo koje je Rusija stekla tokom rata protiv Ukrajine deli se sa Iranom. Tako je bilo i sa ‘Šahedima’, istim dronovima koje Rusi imaju, samo se koriste pod drugim imenom i unapređeni su na novije generacije - istakao je predsednik.
Volodimir Zelenski je i u svojoj "arapskoj turi" pokušavao da Ruse predstavi kao glavne pomagače Iranu u ciljanju vojne i civilne infrastrukture, iakao i dalje za to nije dao relevantan dokaz.
(Ukrinform)
BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu
Komentari (0)