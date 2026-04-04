IZRAELSKI CENTAR NA METI: Eksplozija pred Uskrs potresla Holandiju, napadač u bekstvu

04. 04. 2026. u 15:44

U holandskom gradu Najkerku došlo je do eksplozije kod Izraelskog centra, koji pripada organizaciji Hrišćani za Izrael, saopštila je lokalna policija dodajući da je slučaj pod istragom, a da u incidentu nije bilo povređenih.

U trenutku detonacije, koja se dogodila sinoć oko 23.30 kod ulazne kapije, u objektu nije bilo ljudi, tako da povređenih nema, saopštila je policija, prenosi holandski javni servis Nos.

Direktor centra Frank van Ord izjavio je da je organizacija šokirana i da, iako je materijalna šteta ograničena, uticaj događaja ocenjuje kao veliki, posebno jer se eksplozija dogodila pred Uskrs.

Policija još nije uhapsila osumnjičenog, ali traga za osobom obučenom u crno koja je navodno postavila eksploziv.

Prethodno je objekat bio meta manjih incidenata i povremenih demonstracija, ali ovo je prvi put da je pogođen eksplozivom, kazao je Van Ord. Gradonačelnica Najkerka Tinet de Jonge-Ruitenbejk izrazila je saosećanje sa zaposlenima.

Ambasador Izraela u Holandiji Zvi Vapni na društvenim mrežama naveo je da su sada meta i hrišćani koji podržavaju Izrael i izrazio punu solidarnost sa centrom.

Izraelski centar u Najkerku organizuje predavanja i ima prodavnicu izraelskih proizvoda, a cilj mu je promovisanje solidarnosti sa Izraelom, piše Nos.

U poslednjih nekoliko nedelja zabeleženi su napadi na više jevrejskih mesta u Holandiji, uključujući paljevinu sinagoge u Roterdamu i eksploziju u jevrejskoj školi u Amsterdamu.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku
Svet

0 1

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

Politika
Tenis
Fudbal