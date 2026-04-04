IZRAELSKI CENTAR NA METI: Eksplozija pred Uskrs potresla Holandiju, napadač u bekstvu
U holandskom gradu Najkerku došlo je do eksplozije kod Izraelskog centra, koji pripada organizaciji Hrišćani za Izrael, saopštila je lokalna policija dodajući da je slučaj pod istragom, a da u incidentu nije bilo povređenih.
U trenutku detonacije, koja se dogodila sinoć oko 23.30 kod ulazne kapije, u objektu nije bilo ljudi, tako da povređenih nema, saopštila je policija, prenosi holandski javni servis Nos.
Direktor centra Frank van Ord izjavio je da je organizacija šokirana i da, iako je materijalna šteta ograničena, uticaj događaja ocenjuje kao veliki, posebno jer se eksplozija dogodila pred Uskrs.
Policija još nije uhapsila osumnjičenog, ali traga za osobom obučenom u crno koja je navodno postavila eksploziv.
Prethodno je objekat bio meta manjih incidenata i povremenih demonstracija, ali ovo je prvi put da je pogođen eksplozivom, kazao je Van Ord. Gradonačelnica Najkerka Tinet de Jonge-Ruitenbejk izrazila je saosećanje sa zaposlenima.
Ambasador Izraela u Holandiji Zvi Vapni na društvenim mrežama naveo je da su sada meta i hrišćani koji podržavaju Izrael i izrazio punu solidarnost sa centrom.
U poslednjih nekoliko nedelja zabeleženi su napadi na više jevrejskih mesta u Holandiji, uključujući paljevinu sinagoge u Roterdamu i eksploziju u jevrejskoj školi u Amsterdamu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Komentari (0)