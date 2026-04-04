Svet

SLEDI BRUTALNA ODMAZDA: Izraelska vojska potvrdila napade na iranska petrohemijska postrojenja

Predrag Stojković

04. 04. 2026. u 18:22

IZRAELSKA vojska (IDF) je potvrdila da je granatirala petrohemijska postrojenja u južnom Iranu ranije danas, tvrdeći da su te objekte iranske vlasti koristile za proizvodnju materijala za balističke rakete.

СЛЕДИ БРУТАЛНА ОДМАЗДА: Израелска војска потврдила нападе на иранска петрохемијска постројења

AP Photo/Altaf Qadri, File

Prema saopštenju IDF, vazdušni udari su doveli do zastoja u celokupnoj proizvodnji hemijskih materijala, a očekuje se i da će izazvati finansijsku štetu od više milijardi dolara, prenosi Tajms of Izrael.

Najmanje pet osoba je povređeno u današnjim vazdušnim udarima na petrohemijsku zonu na jugozapadu Irana koju su izvele izraelske snage, javili su iranski mediji.

Iranska agencija Tasnim prenela je da je jutros pogođeno više objekata u specijalnoj petrohemijskoj zoni Mahšar u provinciji Huzestan.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku
Svet

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

Politika
Tenis
Fudbal