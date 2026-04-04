SLEDI BRUTALNA ODMAZDA: Izraelska vojska potvrdila napade na iranska petrohemijska postrojenja

IZRAELSKA vojska (IDF) je potvrdila da je granatirala petrohemijska postrojenja u južnom Iranu ranije danas, tvrdeći da su te objekte iranske vlasti koristile za proizvodnju materijala za balističke rakete.

Prema saopštenju IDF, vazdušni udari su doveli do zastoja u celokupnoj proizvodnji hemijskih materijala, a očekuje se i da će izazvati finansijsku štetu od više milijardi dolara, prenosi Tajms of Izrael.

Najmanje pet osoba je povređeno u današnjim vazdušnim udarima na petrohemijsku zonu na jugozapadu Irana koju su izvele izraelske snage, javili su iranski mediji.

Iranska agencija Tasnim prenela je da je jutros pogođeno više objekata u specijalnoj petrohemijskoj zoni Mahšar u provinciji Huzestan.

