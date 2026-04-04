IMALI KVAROVE: Astronauti misije Artemis II bliže Mesecu nego Zemlji
POSADA svemirske misije Artemis II je sada bliža Mesecu nego Zemlji, saopštila je danas NASA, trećeg dana leta prema Mesecu.
Trenutno možemo da vidimo Mesec. To je prelep prizor", rekao je jedan od članova posade, prenosi Gardijan. Danas do 11.00 časova letelica Orion je prešla više od 245.000 kilometara. Prva fotografija koju je napravio komandant posade Rid Vajzman proikazala je zakrivljeni deo Zemlje, a druga je pokazala celu planetu sa okeanima i vrtlozima oblaka.
- Lepo je pomisliti da smo, sa izuzetkom četvorice astronauta, svi predstavljeni na ovoj slici - rekla je Lakiša Hokins iz NASA-e i dodala da se misija dobro odvija.
Artemis II, prva misija NASA sa ljudskom posadom koja leti ka Mesecu posle više od pola veka, mogla da premaši rekord udaljenosti od Zemlje koji je postavila misija Apolo 13 1970. godine, preneo je ranije BBC.
Posada je tokom prvog dana misije testirala kamere, navigacione sisteme i sisteme za održavanje života, a rešavani su i manji tehnički problemi, uključujući kvar u toaletu i poteškoće sa mejl-komunikacijama.
Astronauti koriste kamere GouPro, ajfone i profesionalne Nikon kamere za dokumentovanje putovanja. Kapsula će obići Mesec i potom se vratiti na Zemlju, a misija bi ukupno trebalo da traje 10 dana.
(Tanjug)
