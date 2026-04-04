ŠETNJA UZ REKU SE PRETVORILA U UŽAS: LJudske kosti zamotane u kesu pronađene u Savi

U RECI Savi kod Mosta mladosti jutros su pronađene ljudske kosti, a zagrebačka policija utvrđuje sve okolnosti događaja.

Policijska uprava je kratko potvrdila da su kosti pronađene oko 11.50 sati kod Mosta mladosti, u reci Savi, i da sada utvrđuju sve okolnosti događaja, a druge detalje iz policije za sada nisu želeli da komentarišu.

Maloletne osobe su navodno u vodi uz obalu pronašle plastičnu vrećicu u kojoj je bio veći kamen, ali i ljudska lobanja, kao i da je po završetku uviđaja lobanja prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku kako bi se obdukcijom utvrdio uzrok smrti i identitet osobe.

(Tanjug)

