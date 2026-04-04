KO SU BILI RODITELJI MIROSLAVA LAZANSKOG: Otac mu je bio oficir Jugoslovenske kraljevske vojske

JEDAN od najboljih srpskih novinara koji je, nažalost, preminuo u avgustu 2021. godine Miroslav Lazanski u jednom intervjuu pre nekoliko godina govorio je o svom poreklu.

Naime, oduvek se spekulisalo da li je Lazanski poreklom Poljak ili Čeh, a on je nekada davno otkrio da mu je majka Velinka Srpkinja iz Visokog kod Sarajeva, a otac Vladimir Slovenac, oficir Jugoslovenske kraljevske vojske, smer inženjerija.

Dobio je ime po očevom stricu, koji je bio najmlađi pilot Jugoslovenske kraljevske avijacije. Radoslav Živković, deda sa majčine strane, bio je jedan od boraca na Solunskom frontu, a njegovo ime može se pronaći i u monografiji "100 junaka Solunskog fronta“.

Miroslav Lazanski je oduvek bio fasciniran vojskom, strategijama i oružjem, ali da, poučen očevim iskustvom iz vojske, nije želeo da studira na Vojnoj akademiji, nego je upisao Pravni fakultet u Zagrebu.

Ipak, životni put ga je odveo na sasvim drugu stranu - novinarsku karijeru je započeo u omladinskom listu „Polet“, u kom je objavio svoj prvi članak, na temu francuske Legije časti.

U Jasenovcu su mu ubijeni deda Mihajlo Mijo Lazanski i njegov stric Miroslav Lazanski.