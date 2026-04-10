Ostali sportovi

UŽAS U HRVATSKOJ! Sportista umalo poginuo (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

10. 04. 2026. u 13:57

Stravična nesreća dogodila se na pripremama za WRC reli trke u Hrvatskoj, kada je vozač pri velikoj brzini izgubio kontrolu nad automobilom koji se nakon silovitog udarca gotovo raspao.

УЖАС У ХРВАТСКОЈ! Спортиста умало погинуо (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Instagram/leandro_lemos_motorsportss

Kako se vidi na dostupnim kadrovima, vozač automobila "Ford Fiesta" u WRC 3 kategoriji u jednom trenutku je izgubio kontrolu, nakon čega je vozilo velikom silinom udarilo u zaštitnu ogradu i prepreke pored staze.

Od siline udarca delovi automobila razleteli su se po putu, a jedan od točkova potpuno se odvojio od vozila.

Automobil je pretrpeo ogromna oštećenja, gotovo je uništen, ali su vozač i suvozač, prema navodima koji kruže na mrežama, uspeli da izbegnu teže povrede.

Organizatori se za sada nisu zvanično oglašavali o detaljima nesreće, a očekuje se više informacija nakon dodatnih provera.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart