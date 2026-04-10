UŽAS U HRVATSKOJ! Sportista umalo poginuo (VIDEO)

Stravična nesreća dogodila se na pripremama za WRC reli trke u Hrvatskoj, kada je vozač pri velikoj brzini izgubio kontrolu nad automobilom koji se nakon silovitog udarca gotovo raspao.

FOTO: Printskrin/Instagram/leandro_lemos_motorsportss

Kako se vidi na dostupnim kadrovima, vozač automobila "Ford Fiesta" u WRC 3 kategoriji u jednom trenutku je izgubio kontrolu, nakon čega je vozilo velikom silinom udarilo u zaštitnu ogradu i prepreke pored staze.

Od siline udarca delovi automobila razleteli su se po putu, a jedan od točkova potpuno se odvojio od vozila.

Automobil je pretrpeo ogromna oštećenja, gotovo je uništen, ali su vozač i suvozač, prema navodima koji kruže na mrežama, uspeli da izbegnu teže povrede.

Organizatori se za sada nisu zvanično oglašavali o detaljima nesreće, a očekuje se više informacija nakon dodatnih provera.

