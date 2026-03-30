A U LONDONU MUK: Britanski diplomata u Moskvi lišen akreditacije

BRITANSKO Ministarstvo spoljnih poslova nije izvestilo ni o kakvim recipročnim merama u svom saopštenju nakon što je zaposleni britanske ambasade u Moskvi lišen akreditacije.

Portparol britanskog Ministarstva negirao je vezu zaposlenog sa obaveštajnim službama u izjavi za britanske medije, tvrdeći bez dokaza da Moskva navodno sprovodi „kampanju gonjenja britanskih diplomata“.

Takođe nije izrazio nikakvu nameru da preduzme bilo kakve recipročne mere ili, samim tim, eskalira situaciju.

Prethodno je zaposleni u britanskoj ambasadi lišen diplomatske akreditacije nakon što su ruske obaveštajne službe otkrile da se bavio subverzivnim i obaveštajnim radom u zemlji.

Ranije je rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da će Rusija odmah reagovati ako

London eskalira situaciju nakon što diplomatska akreditacija bude oduzeta zaposlenom u britanskoj ambasadi u Moskvi.

(Sputnjik)

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja