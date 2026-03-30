IRANSKI MINISTAR TVRDI: Do sad nismo imali nikakve direktne razgovore sa SAD

PORTPAROL Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmaeil Bagaei izjavio je da Teheran "do sada nije imao nikakve direktne pregovore sa SAD".

- Ono o čemu je bilo reči su poruke koje smo dobili preko posrednika, u kojima se navodi da SAD žele da pregovaraju. Pitam se koliko ljudi u Americi ozbiljno shvata tvrdnje američke diplomatije. Naš zadatak je jasan, za razliku od druge strane koja stalno menja svoj stav. Iran je od početka jasno izneo svoj stav i vrlo dobro znamo koji je okvir koji razmatramo. Ono što nam je preneto sadrži preterane i nerazumne zahteve. Sastanci koje Pakistan ima predstavljaju okvir koji su oni sami uspostavili, a mi u njima nismo učestvovali. Dobro je da su zemlje regiona zabrinute za okončanje rata, ali treba da paze koju stranu smatraju odgovornom za njegov početak - rekao je Bagaei.

(Tasnim)

