NAVIJAČI SU GOTOVO JEDNOGLASNI! "Ukinite VAR"! Evo koliko klubova trena da podrži ideju!

Kap prelila čašu posle sramnih odluka u prvenstvu.

Čak tri četvrtine navijača Premijer lige usprotivilo se korišćenju VAR u prvenstvu, saopštila je anketa Udruženja fudbalskih navijača (FSA).

Ispitivanje je sprovedeno kod gotovo 8.000 navijača, a ono je pokazalo da 90 odsto glasača smatra da video tehnologija nije poboljšala iskustvo na dan utakmice, dok 91% veruje da je uništila spontanost proslave pogodaka.

Istraživanjem je obavljeno kod fanova svih 20 članova Premijer lige, a većina simpatizera su redovni posetioci stadiona, dok više od pola gleda minimum 15 mečeva u sezoni.

Anketa je pokazala da se 94 odsto ispitanih ne slaže da je VAR učinio gledanje fudbala na televiziji boljim. Uz to, 72% navijača smatra da je video tehnologija učinila suđenje preciznijim, a 74 odsto je ubeđeno da obrazloženje koje stoji iza odluka donetih pomoću tehnologije nije bilo jasno.

„Rezultati jasno pokazuju da većina navijača želi da se VAR ukine“, rekao je za BBC Sport Tomas Konkanon, menadžer mreže Premijer lige u FSA.

On je potom dodao:

"Svi smo dovoljno dugo živeli sa VAR da bismo videli njegov negativan uticaj na igru. Ljudi su besni zbog izgubljenog vremena, uništene tačnosti i spontanosti. To oduzima samo srce fudbala i ono što su ti posebni trenuci."

Premijer liga je odgovorila na anketu saopštenjem da prepoznaje važnost smanjenja uticaja VAR na iskustvo navijača.

"Kao deo kontinuiranog dijaloga sa navijačima, istraživanje Premijer lige pokazuje da oni u ogromnoj meri podržavaju zadržavanje VAR-a, ali uz poboljšanja načina na koji se koristi", navodi se u saopštenju.

Čelnici takmičenja su jasno konstatovali:

"VAR donosi ispravnije odluke. U poslednjim sezonama bilo je oko 100 ispravnih VAR intervencija po sezoni, tj. slučajeva gde bi golovi inače bili pogrešno poništeni ili ne priznati, ili crveni kartoni i penali promašeni ili pogrešno dosuđeni. Liga primenjuje visok prag za VAR intervenciju, pri čemu odluka sudije na terenu ima prednost. Kao rezultat toga, VAR je manje nametljiv u Premijer ligi nego u drugim evropskim ligama, uključujući Ligu šampiona, gde interveniše skoro dvostruko češće."

Iako su navijači zagrmeli, teško je verovati da će VAR definitivno biti sklonjen iz upotrebe na premijerligaškim terenima.

Podsetimo, pre dve godine, 19 od 20 klubova je glasalo za zadržavanje tehnologije, a samo se Vulverhempton protivio toj odluci. Da bi se uklonio VAR, 14 od 20 klubova bi moralo da glasa protiv.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke