IDF POTVRDIO NAPAD NA UNIVERZITET U TEHERANU: Ovo su svi ciljevi (VIDEO)
IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su u ponedeljak preko svog zvaničnog Telegram kanala da su uspešno izvršile udare na vojnu infrastrukturu u kompleksu Univerziteta Imam Hosein, glavne vojne akademske ustanove Korpusa gardija islamske revolucije (IRGC) koja se nalazi u Teheranu.
Prema saopštenju IDF-a, univerzitetski kompleks je "korišćen kao civilni prekrivač za istraživanje i razvoj naprednog naoružanja".
Vojna infrastruktura koja je uništena tokom operacije obuhvatala je podzemne vetrotunele koji se koriste za testiranje i razvoj balističkih raketa kao i hemijski centar univerziteta, koji je IDF identifikovao kao "mesto za razvoj hemijskog oružja", navodi se u saopštenju.
Centar za tehnologiju i inžinjering grupe za mehaniku i razvoj je takođe bio meta napada.
IDF je naveo da su neke zemlje ranije uvele sankcije univerzitetu i zvaničnicima ove institucije zbog direktne veze sa IRGC.
Vojska dodaje da su u udarima imali za cilj "nanošenje značajne štete sposobnostima iranskog režima u proizvodnji i razvoju oružja".
Šef Centra za informacije i odnose s javnošću Ministarstva prosvete, Hosein Sadegi saopštio je u nedelju da je u američko-izraelskim napadima na Iran od prošlog meseca poginulo najmanje 281 dete i nastavnik.
- Među žrtvama je 222 učenika, četvoro dece predškolskog uzrasta, 48 nastavnika i sedam penzionisanih zaposlenih u obrazovanju - rekao je Sadegi državnoj novinskoj agenciji IRNA.
On je dodao da je u američko-izraelskom napadu povređeno još 185 učenika i prosvetnih radnika.
Sadegi je naveo da su napadi uništili 789 administrativnih, kulturnih i obrazovnih objekata, uključujući 700 škola, 40 administrativnih zgrada, 30 sportskih objekata, pet studentskih kampova i 14 kulturnih i obrazovnih centara.
