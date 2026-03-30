IDF POTVRDIO NAPAD NA UNIVERZITET U TEHERANU: Ovo su svi ciljevi (VIDEO)

IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su u ponedeljak preko svog zvaničnog Telegram kanala da su uspešno izvršile udare na vojnu infrastrukturu u kompleksu Univerziteta Imam Hosein, glavne vojne akademske ustanove Korpusa gardija islamske revolucije (IRGC) koja se nalazi u Teheranu.

Prema saopštenju IDF-a, univerzitetski kompleks je "korišćen kao civilni prekrivač za istraživanje i razvoj naprednog naoružanja".

Vojna infrastruktura koja je uništena tokom operacije obuhvatala je podzemne vetrotunele koji se koriste za testiranje i razvoj balističkih raketa kao i hemijski centar univerziteta, koji je IDF identifikovao kao "mesto za razvoj hemijskog oružja", navodi se u saopštenju.

The IDF exposes military complexes at the Revolutionary Guards' main university in Tehran. The facility is commanded by Brig. Gen. Mohammad Reza Hasani Shahangar, who oversees operations, officer training, and human resources development.

Centar za tehnologiju i inžinjering grupe za mehaniku i razvoj je takođe bio meta napada.

IDF je naveo da su neke zemlje ranije uvele sankcije univerzitetu i zvaničnicima ove institucije zbog direktne veze sa IRGC.

Vojska dodaje da su u udarima imali za cilj "nanošenje značajne štete sposobnostima iranskog režima u proizvodnji i razvoju oružja".

Šef Centra za informacije i odnose s javnošću Ministarstva prosvete, Hosein Sadegi saopštio je u nedelju da je u američko-izraelskim napadima na Iran od prošlog meseca poginulo najmanje 281 dete i nastavnik.

- Među žrtvama je 222 učenika, četvoro dece predškolskog uzrasta, 48 nastavnika i sedam penzionisanih zaposlenih u obrazovanju - rekao je Sadegi državnoj novinskoj agenciji IRNA.

On je dodao da je u američko-izraelskom napadu povređeno još 185 učenika i prosvetnih radnika.

Sadegi je naveo da su napadi uništili 789 administrativnih, kulturnih i obrazovnih objekata, uključujući 700 škola, 40 administrativnih zgrada, 30 sportskih objekata, pet studentskih kampova i 14 kulturnih i obrazovnih centara.