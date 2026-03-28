SNEŽNA LAVINA U TIROLU: Helikopteri poslati na lice mesta
POZIV za hitne slučajeve stigao je iz kontrolnog centra u Tirolu oko 12.45 časova.
Kako je rukovodilac smene u kontrolnom centru objasnio, svedoci su prijavili veliku lavinu u području Zeblešpice (2.628 metara).
Operacija na licu mesta je u toku.
Pošto su posmatranja vršena iz daljine, trenutno je potpuno nejasno da li ima povređenih ili zatrpanih žrtava. Odmah je pokrenuta akcija spasavanja. Helikopteri su takođe na putu.
U subotu se u Tirolu dogodilo nekoliko lavina. Međutim, do sada niko nije zatrpan, ili se radilo o takozvanim negativnim lavinama, prema rečima kontrolnog centra u razgovoru za list „Krone“.
Opasna situacija nakon obilnih snežnih padavina
60 centimetara svežeg snega – na nekim mestima čak i više! Masovna manifestacija zime poslednjih dana dramatično je pogoršala situaciju sa lavinama u zapadnoj Austriji. U Tirolu je u subotu na snazi upozorenje na lavine nivoa 3 od 5. Statistički gledano, na ovom nivou se dešava najviše nesreća.
„Lavine mogu vrlo lako pokrenuti pojedinci. Posebno u regionima gde je palo mnogo svežeg snega, opasne zone su češće, a lavine potencijalno veće“, upozorila je tirolska služba za upozoravanje na lavine u svom najnovijem izveštaju o situaciji.
Generalno govoreći, područja van staze često su izložena veoma opasnim lavinama.
Zbog svežih snežnih padavina u kombinaciji sa vetrovima poslednjih nekoliko dana i lošom strukturom snežnog pokrivača, situacija sa lavinama ostaje veoma napeta. „Preporučujemo obraćanje pažnje na znakove upozorenja – kao što su sveže lavine u blizini, pukotine u snežnom pokrivaču ili zvuci sleganja“, naglasio je prognozer lavina Norbert Lancanasto.
(Telegraf)
Preporučujemo
Komentari (0)