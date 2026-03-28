"KOMPLIKOVANO..." Oglasio se Predrag Mijatović

Potpredsednik FK Partizan Predrag Mijatović prisustvovao je susretu Španija - Srbija.

FOTO: M. Vukadinović

On je nakon susreta govorio o meču u kome je Srbija poražena 3:0 od renomiranog protivnika.

- Treba gledati stvari iz pozitivnog ugla, jer smo u fazi početka novog ciklusa, pravljenja novog tima. Bez obzira na rezultat i na sve što smo imali prilike da vidimo na terenu, moramo da budemo svesni da smo igrali protiv reprezentacije koja je apsolutni favorit za osvanje svetske titule. Teška, komplikovana utakmica, ali selektor Paunović je video mnogo stvari koje ću mu pomoći da polako iskristališe tim ili generaciju koja će izneti Ligu nacija i najvažnije, kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. To je apsolutni prioritet - rekao je Mijatović za Mozzart Sport.

Smatra čelnik crno-belih da je prvak Evrope apsolutni favorit za osvajanje Svetskog prvenstva i podržava jednu ideju.

- Svakako da je jako pozitivno igrati protiv ekipa koje su kandidati za osvajanje velikih takmičenja. Tu se najbolje vide sve vrline i mane. Vidi se koliko stvari nedostaje u igri. Bez obzira na rezultat, bilo je sinoć pozitivnih stvari, ali ljudi obično gledaju rezultat, pa na osnovu toga prave analize - zaključio je Mijatović.

