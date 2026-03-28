RAT na Bliskom istoku ušao je u 29. dan.

Bahrein je danas saopštio da je presreo najmanje 550 iranskih projektila od početka rata koji Izrael i SAD vode protiv Irana.

Bahreinska vojska je navela i da je presrela i uništila 174 iranske rakete i 385 dronova koji su ciljali tu zemlju od početka američko-izraelskih napada na Irana pre mesec dana, prenosi Al Džazira.

U objavi na društvenim mrežama, upotreba dronova i balističkih raketa za ciljanje civilne infrastrukture i privatne imovine u Bahreinu nazvana je „flagrantnim kršenjem međunarodnog humanitarnog prava i Povelje UN“ i „direktnom pretnjom regionalnom miru i bezbednosti“.

Ranije danas, sirene za uzbunu su dva puta aktivirane u Bahreinu kako bi upozorile na predstojeće napade, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo javnost da „se uputi na najbliže bezbedno mesto“, navodi Al Džazira.

Skače cena aluminijuma

Velika globalna kompanija za proizvodnju aluminijuma EGA u Ujedinjenim Arapskim Emiratima saopštila je danas da je njena topionica pretrpela značajnu štetu u napadu iranskih raketa i dronova na Abu Dabi, a da je nekoliko zaposlenih povređeno.

Amerika u panici

Ulazak jemenskih Huti pobunjenika u rat Irana sa SAD i Izraelom mogao bi dodatno da pogorša naftnu krizu.

Ovo je izvestio CNN, analizirajući sposobnost Huti pobunjenika da dodatno blokiraju brodarstvo u Persijskom zalivu.



CENTKOM: Nije bilo napada na američke vojnike u Dubaiju

Centralna vojna komanda SAD (CENTKOM) odbacila je tvrdnje Revolucionarne garde Irana da su iranske snage napale nekoliko lokacija u Dubaiju gde se nalazi više od 500 američkih vojnika i prouzrokovale teške gubitke.



Iranski univerzitet posle napada: Nikada se nećemo predati

Iranski Univerzitet nauka i tehnologije nakon američko-izraelskog napada je poručio:



Ranije danas, iranska novinska agencija Mehr je prenela da su američko-izraelske snage napale taj univerzitet u Teheranu u ranim jutarnjim satima.



Raketni udari na izraelski Eilat

Eilat se nalazi na severnom kraju Eliatskog zaliva, koji je istočni rukavac Crvenog mora. Reč je strateški i ekonomsko značajnoj luci.

Katar: Presreli smo iranske dronove

Ministarstvo odbrane Katara saopštilo je da njihova protivvazdušna odbrana presrela više dronova lansiranih iz Irana.

Obaranje drona „riper“ na nebu iznad Irana

Snimak obaranja drona iznad Širaza objavila je Iranska revolucionarna garda. Širaz je glavni grad iranske provincije Fars.

Napad dronom u Iraku

Napad dronom izveden rano jutros na Irak bio je usmeren na kuću predsednika iračkog Kurdistana Nečirvana Barzanija, izjavili su bezbednosni zvaničnici u Bagdadu.

Oboren američki F-16

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) tvrdi da je oborila američki lovac F-16 južno od provincije Fars, prema Pres TV-u.

Šok za Izrael

Izraelski list „Haarec“ potvrdio je da 8 od 10 iranskih raketa lansiranih na izraelske ciljeve dostiže svoje ciljeve, nakon sve većeg broja izveštaja i sve veće količine snimaka koji ukazuju na neuspehe izraelske i američke balističke raketne odbrane.

Teheran razmatra pitanje izlaska iz Sporazuma o zabrani širenja nuklearnog oružja

Iranski parlament i drugi državni organi razmatraju pitanje izlaska iz Sporazuma o zabrani širenja nuklearnog oružja, objavila je agencija Tasnim.

Izlazak iz Sporazuma ne podrazumeva korak ka nuklearnom oružju, već je, kako se navodi, usmeren na sprečavanje američke i izraelske špijunaže iranskog nuklearnog programa pod plaštom aktivnosti Međunarodne agencije za nuklearnu energiju.

IDF: Novinar Ali Šajeb je bio meta jer je član Radvan jedinice Hezbolaha

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da je novinar Ali Šajeb, koji je povezan sa libanskim militantnim pokretom Hezbolah, bio meta vazdušnog napada u kojem je ubijen, zajedno sa još jednom novinarkom.

Centralna komanda objavila snimke udara na iranska plovila

Američka Komanda za bliski istok (CENTKOM) objavila je nove snimke napada na iranske ratne brodove.

Više lakše povređenih nakon udara iranske rakete kod Jerusalima

Nekoliko osoba je lakše povređeno nakon što je iranska balistička raketa pogodila mesto Eštaol, u oblasti Jerusalima, saopštile su službe za hitne intervencije.

Procene ukazuju da je raketa nosila konvencionalnu bojevu glavu sa nekoliko stotina kilograma eksploziva, što je izazvalo veliku štetu na obližnjim kućama.

3 פצועים קל מנפילה סמוך לבית שמש | תיעוד הנזק לבתים בזירה@Itsik_zuarets pic.twitter.com/6MjmVbMaPZ — כאן חדשות (@kann_news) March 28, 2026

IDF potvrdio ubistvo novinara povezanih sa Hezbolahom

Izraelska vojska potvrdila je da je u vazdušnom napadu na jugu Libana ubila novinara Alija Šoeiba, povezanog sa Hezbolahom, navodeći da je bio pripadnik elitne jedinice Radvan.

Prema navodima izraelske vojske (IDF), Šoeib je bio operativac u obaveštajnoj jedinici Radvan snaga, dok je istovremeno radio kao novinar za televizijsku mrežu Al-Manar TV.

IDF tvrdi da je "delovao kao terorista u okviru organizacije Hezbolah pod maskom novinara za mrežu Al-Manar", te da je prikupljao i otkrivao lokacije izraelskih trupa u južnom Libanu i duž granice, održavajući kontakt sa drugim pripadnicima Radvan jedinice i organizacije u celini.

Tokom aktuelnog rata sa Iranom, prema tvrdnjama izraelske vojske, Šoeib je nastavio svoje aktivnosti i izveštavao o položajima izraelskih snaga u južnom Libanu.

Vojska takođe navodi da je učestvovao u "podsticanju protiv izraelskih vojnika i civila", koristeći svoju poziciju za širenje propagandnih materijala Hezbolaha.

U istom napadu, koji je ciljao automobil u gradu Džezine, poginula je i Fatima Ftouni, novinarka povezana sa kanalom Al-Majadin, navodi ta mreža.

לפני זמן קצר, חיל-האוויר תקף וחיסל את עלי חסן שעיב, מחבל ביחידת המודיעין של יחידת 'כוח רדואן' בארגון הטרור חיזבאללה.



המחבל עלי חסן שעיב שימש כמחבל בארגון הטרור חיזבאללה במסווה של עיתונאי ברשת 'אלמנאר', תוך שפעל באופן עקבי לחשוף את מיקומם של כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ובקו… pic.twitter.com/1D5r31FlSN — Israeli Air Force (@IAFsite) March 28, 2026

Napadi dronova oštetili radar na aerodromu u Kuvajtu

Više napada dronova pogodilo je Međunarodni aerodrom u Kuvajtu, pri čemu su oštećeni radarski sistemi, saopštila je Kuvajtska novinska agencija.

Vlasti civilnog vazduhoplovstva potvrdile su da, uprkos značajnoj šteti na ključnoj infrastrukturi aerodroma, nema povređenih, prenela je Al Džazira.

Detalji o napadima, uključujući odgovornost i vrste dronova, još uvek nisu objavljeni.

IDF saopštio da je ubio dva ključna pripadnika Hezbolaha u Bejrutu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su tokom noći u napadu u Bejrutu ubile dva vodeća pripadnika komunikacione jedinice Hezbolaha, Ajuba Huseina Jakuba i Jasera Mohameda Mubaraka.

Izraelska vojska je navela da su obojica bila visoki pripadnici jedinice odgovorne za "održavanje kontinuiteta komunikacije" unutar Hezbolaha i nadgledanje "razvoja, održavanja i upotrebe komunikacionih sistema" grupe, preneo je Tajms of Izrael.

Jakub je ranije služio na visokoj poziciji u raketnoj jedinici Hezbolaha i bio odgovoran za brojne napade na Izrael, dok je Mubarak paralelno obavljao funkciju u raketnoj jedinici pored svoje uloge u komunikacionoj jedinici.

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo i mornarica izveli su desetine udara na položaje Hezbolaha širom Libana, uključujući skladišta oružja, raketne bacače i zgrade koje koristi ta militantna grupa, navodeći da su operacije podrška kopnenim trupama na jugu Libana.

Sukob između SAD i Irana kreće ka ozbiljnoj eskalaciji

Bivši savetnik Donalda Trampa za Iran Nejt Svonson upozorava da se sukob između SAD i Irana kreće ka ozbiljnoj eskalaciji.

Huti ušli u rat na Bliskom istoku

Jemenski Huti, povezani sa Iranom, potvrdili su danas da su prvi put tokom tekućeg izraelsko-američkog sukoba protiv Irana napali Izrael.

U saopštenju grupe je navedeno da je napad izveden baražom raketa, nakon kontinuiranog ciljanog delovanja protiv njihove infrastrukture u Iranu, Libanu, Iraku i palestinskim teritorijama, preneo je Rojters.

Nova serija napada na Izrael

Iran je rano jutros izveo novu seriju napada na Izrael, ovako izgledaju posledice u Tel Avivu

Arakči: Iran će se silno osvetiti za izraelske napade na čeličane, elektrocentralu...

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je u petak da je Izrael pogodio dve najveće iranske čeličane, elektro­centralu i civilne nuklearne objekte i da će se Iran "silno osvetiti" za to. "Izrael je pogodio dve najveće iranske čeličane, elektro­centralu i civilne nuklearne objekte i drugu infrastrukturu, navode iranski zvaničnici", napisao je Arakči na platformi Iks. On je istakao da Izrael tvrdi da je delovao u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama. "Napad je u suprotnosti sa produženim diplomatskim rokom koji je najavio (američki predsednik Donald) Tramp", naveo je Arakči. Kako je naglasio, Iran poručuje da će se "silno osvetiti" za izraelske zločine. U izraelskim vazdušnim napadima juče popodne oštećene su dve velike čeličane u Iranu, saopštili su lokalni iranski zvaničnici. Iranski mediji su preneli da su mete dva odvojena napada bile čeličane Huzestan, na jugozapadu Irana i Mobarakeh u Isfahanu, u centralnom delu te zemlje. Izraelska vojska potvrdila je ranije danas napad na postrojenje za vađenje urana u gradu Jazd, u centralnom Iranu. U objavi na kanalu Telegram, izraelska vojska je navela da je gađala postrojenje za vađenje urana i da joj je na meti napada bila glavna infrastruktura koja se koristi u procesu obogaćivanja uranijuma, prenela je Al Džazira. Sjedinjene Američke Države i Izrael gađale su nuklearni objekat u Kondabu, u severozapadnom delu Irana, saopšteno je iz kancelarije guvernera pokrajine Markazi, preneo je Tasnim. Tasnim je, takođe, objavio pozivajući se na saopštenje guvernera Araka, da su američke i izraelske snage napale industrijski park Hairabad u istoj pokrajini.

Izrael: Presretnuta balistička raketa koja je lansirana iz Jemena

Izraelska vojska (IDF) saopštila je rano jutros da je njena protivvazdušna odbrana presrela balističku raketu koju su na južni Izrael lansirali Huti iz Jemena, što je prvi takav incident od početka rata sa Iranom koji je počeo pre četiri nedelje. Nema izveštaja da je neko povređen u tom napadu, prenosi Tajms of Izrael. Lansiranje je usledilo nekoliko sati nakon što su jemenski Huti, povezani sa Iranom, poručili da su spremni da deluju ukoliko se nastavi ono što su nazvali eskalacijom protiv Irana, ne navodeći kakav oblik bi intervencija mogla da ima, preneo je Rojters. Ulazak Huta u sukob povećava mogućnost šire regionalne konfrontacije, s obzirom na njihovu sposobnost da gađaju ciljeve daleko izvan Jemena i da ometaju brodske rute oko Arapskog poluostrva i Crvenog mora. Huti su ranije izvodili napade na pomorske puteve u znak podrške Hamasu u Gazi nakon 7. oktobra 2023. godine. Iranski šiitski saveznici u Libanu i Iraku već su se uključili u regionalni sukob koji su, prema navodima, pokrenuli američki i izraelski napadi na Teheran.

Tramp tvrdi da je NATO napravio veliku grešku

Američki predsednik Donald Tramp trenutno drži govor o ratu sa Iranom, rekavši da je Teheran "u bekstvu".

"Već 47 godina Iran je poznat kao nasilnik na Bliskom istoku, ali oni više nisu nasilnik, sada su u bekstvu", rekao je na događaju "Future Investment Initiative" u Majamiju.

Vazdušni napadi u glavnom gradu Irana

Svedoci javljaju o delimičnom nestanku struje u istočnom Teheranu nakon vazdušnih napada.

Arakči i Lavrov: Nestabilnost u Ormuskom moreuzu posledica vojne agresije SAD i Izraela

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči rekao je tokom današnjeg telefonskog razgovora sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom da je "trenutna nestabilnost u Ormuskom moreuzu posledica vojne agresije" Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, javlja Tasnim.

Dvojica zvaničnika razgovarala su o situaciji na Bliskom istoku i posledicama američkih i izraelskih napada na Iran, prenosi Interfaks.

Arakči je naglasio da se "prolazak brodova koji pripadaju drugim državama kroz Ormuski moreuz odvija u koordinaciji sa nadležnim iranskim organima".

Korpus Iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je ranije danas da je Ormuski moreuz zatvoren za brodove iz i ka lukama iz neprijateljskih zemalja, odnosno saveznika i pristalica SAD i Izraela.

