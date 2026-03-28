CENTCOM ODBACIO TVRDNJE IRANA: Nema stradalih američkih vojnika u Dubaiju

CENTRALNA vojna komanda SAD (CENTCOM) odbacila je tvrdnje Revolucionarne garde Irana da su iranske snage napale nekoliko lokacija u Dubaiju gde se nalazi više od 500 američkih vojnika i prouzrokovale teške gubitke.

-Nijedna lokacija u Dubaiju sa američkim osobljem nije napadnuta, navodi CENTCOM na svom X nalogu i optužuje Teheran da "proizvodi laži".

Ovaj demanti CENTCOM dolazi nakon što je i zvanični Kijev negirao tvrdnje Irana da je ciljao i uništio ukrajinski depo PVO sistema protiv dronova u UAE, nazivajući to lažima i dezinformacijom.

-Ovo je laž, zvanično opovrgavamo ovu informaciju. Iranski režim često sprovodi takve operacije dezinformacije i u tome se ne razlikuje od Rusa, izjavio je portparol ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova Georgij Tihim.

