Svet

CENTCOM ODBACIO TVRDNJE IRANA: Nema stradalih američkih vojnika u Dubaiju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 03. 2026. u 18:33

CENTRALNA vojna komanda SAD (CENTCOM) odbacila je tvrdnje Revolucionarne garde Irana da su iranske snage napale nekoliko lokacija u Dubaiju gde se nalazi više od 500 američkih vojnika i prouzrokovale teške gubitke.

ЦЕНТЦОМ ОДБАЦИО ТВРДЊЕ ИРАНА: Нема страдалих америчких војника у Дубаију

Foto: Tanjug/AP

-Nijedna lokacija u Dubaiju sa američkim osobljem nije napadnuta, navodi CENTCOM na svom X nalogu i optužuje Teheran da "proizvodi laži".

Ovaj demanti CENTCOM dolazi nakon što je i zvanični Kijev negirao tvrdnje Irana da je ciljao i uništio ukrajinski depo PVO sistema protiv dronova u UAE, nazivajući to lažima i dezinformacijom.

-Ovo je laž, zvanično opovrgavamo ovu informaciju. Iranski režim često sprovodi takve operacije dezinformacije i u tome se ne razlikuje od Rusa, izjavio je portparol ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova Georgij Tihim.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
