PUCNJAVA NA AERODROMU U FILADELFIJI: Telohranitelj bivše prve dame i agent američke Tajne službe pogođen u nogu
AGENT američke Tajne službe, zadužen za zaštitu bivše prve dame Džil Bajden, slučajno je pucao sebi u nogu u petak ujutro na međunarodnom aerodromu u Filadelfiji, potvrdio je zvaničnik agencije.
Portparol Tajne službe, Entoni Džuliljemi, izjavio je:
- U petak ujutro, nešto nakon 8:30, agent na dužnosti zadobio je povredu koja nije opasna po život, nakon nehotičnog opaljenja dok je rukovao službenim oružjem tokom zaštitne dužnosti u aerodromu u Filadelfiji.
Agent je odmah dobio lekarsku pomoć na licu mesta, a potom prevezen u bolnicu gde je pod lekarskim nadzorom i u stabilnom stanju.
Incident će istražiti Kancelarija za profesionalnu odgovornost unutar Tajne službe, a slučaj može pokrenuti dodatna pitanja o opterećenju osoblja. Bivša prva dama bila je prisutna u aerodromu, ali ne u blizini mesta incidenta.
Džil Bajden se prethodno pojavila u sredu na premijeri nove predstave Public Charge, koju je napisala njena bivša šefica kabineta, Džulisa Rejnozo.
(Index.hr)
Preporučujemo
RANjENI AMERIČKI VOJNICI: Iran raketirao bazu u Saudijskoj Arabiji
27. 03. 2026. u 23:12
HUTI DRŽE PRST NA OBARAČU Sari: Spremni smo za direktnu vojnu intevenciju
27. 03. 2026. u 23:11
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
