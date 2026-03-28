UBILI SU 230 DECE Iran: U izraelsko-američkim napadima 1.800 mališana povređeno

Predrag Stojković

28. 03. 2026. u 19:49

IRANSKO ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da je do sada u izraelsko-američkim napadima ubijeno više od 230 dece, a približno 1.800 ih je povređeno.

Foto: Profimedia

U saopštenju se navodi da je u provincijama Teheran i Hormozgan zabeležen najveći broj smrtnih slučajeva, dodajući da je među ranjenima 4.163 žena, prenosi iranska državna televizija PressTV.

Među povređenima je 1.731 dete mlađe od osam godina i 61 dete mlađe od dve godine.

Ministarstvo je dodalo da su među poginulima 244 žene, 214 dece mlađe od 18 godina i 17 dece mlađe od pet godina.

Prema podacima ministarstva, tokom napada oštećeno je 50 objekata hitne pomoći, 41 medicinski centar i 199 zdravstvenih ustanova, a evakuisano je šest bolnica, dok je 38 vozila hitne pomoći pretrpelo štetu.

U izveštaju se takođe navodi da su na prvim linijama fronta poginula 24 zdravstvena radnika tokom obavljanja medicinskih intervencija.

(Tanjug)

ISCRPLJIVANJE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu
ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

