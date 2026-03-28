UBILI SU 230 DECE Iran: U izraelsko-američkim napadima 1.800 mališana povređeno
IRANSKO ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da je do sada u izraelsko-američkim napadima ubijeno više od 230 dece, a približno 1.800 ih je povređeno.
U saopštenju se navodi da je u provincijama Teheran i Hormozgan zabeležen najveći broj smrtnih slučajeva, dodajući da je među ranjenima 4.163 žena, prenosi iranska državna televizija PressTV.
Među povređenima je 1.731 dete mlađe od osam godina i 61 dete mlađe od dve godine.
Ministarstvo je dodalo da su među poginulima 244 žene, 214 dece mlađe od 18 godina i 17 dece mlađe od pet godina.
Prema podacima ministarstva, tokom napada oštećeno je 50 objekata hitne pomoći, 41 medicinski centar i 199 zdravstvenih ustanova, a evakuisano je šest bolnica, dok je 38 vozila hitne pomoći pretrpelo štetu.
U izveštaju se takođe navodi da su na prvim linijama fronta poginula 24 zdravstvena radnika tokom obavljanja medicinskih intervencija.
(Tanjug)
Preporučujemo
AMERIČKI MEDIJI U PANICI: Ovo bi moglo da pogorša naftnu krizu
28. 03. 2026. u 18:25
UNIŠTEN AMERIČKI F-16: Iranci pogodili avion iznad provincije Fars
28. 03. 2026. u 16:47
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
