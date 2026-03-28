BELGIJA PREJAKA ZA SRBIJU: "Orlići" se vratili iz velikog minusa, ali nisu uspeli da naprave čudo

Časlav Vuković

28. 03. 2026. u 18:52

KADETSKA fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je od Belgije kao gost sa 4:2 u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

БЕЛГИЈА ПРЕЈАКА ЗА СРБИЈУ: Орлићи се вратили из великог минуса, али нису успели да направе чудо

Domaćin je odigrao odlično prvo poluvreme, a duel je idealno otvorio. Igrao se 3. minut kad je Džejden Onija Seke pogodio za 1:0.

U finišu prvog dela susreta "crveni đavoli" su povećali rezultat na 2:0, strelac je bio Ilijas Bentib. 

Očekivala se reakcija "orlića" posle pauze, ali umesto toga Srbija je primila još jedan gol. Kijan Ačabar je u 47. minutu postigao gol. U tom trenutku činilo se da će izabranici Igora Matića doživeti težak poraz. Ipak, oni su razmišljali drugačije.

Srbija je u razmaku od osam minuta dala dva gola. Najpre je u 50. minutu Danilo Fekete smanjio na 3:1, da bi Dragan Anokić u 58. pogodio u uneo veliku neizvesnost u utakmicu.

Uspeo ja ipak domaćin da četvrti put zatreže mrežu naše selekcije. U 66. minutu drugi put na utakmici u strelce se upisao Ačabar.

Gosti se ni tad nisu predali, krenuli su sa napadima u to im se isplatilo u 83. minut kada je Tadija Samardžić dao gol i smanjio na 4:3.

Belgija je uspela tu prednost da sačuva i ostvari drugi trijumf u kvalifikacijama, dok naš nacionalni tim osaje na jednoj pobedi.

"Orlići" su nakon dva utakmica treći na tabeli sa tri boda, koliko ima i drugoplasirana Švajcarska. Belgija je prva sa šest, dok Kipar zauzima četvrto mesto i nema nijedan bod.

