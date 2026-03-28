CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)

Najnovije vesti iz Hrvatske tiču se - prošlosti. Neko će reći izmišljene, neko "pa i ne baš", ali svakako, privukle su veliku pažnju.

Foto: Mohd Yazid Zainal / Alamy / Alamy / Profimedia

Naime, fudbalskli klub Dinamo iz Zagreba predstavio je novi dres.

I, to ne bi bilo ništa neobično da se u obrazloženju odluke o pobedniku konkursa ne nalazi i sledeće:

"Dres za sledeću sezonu nosi ime ‘Povijest’ (istorija), a autor pobedničkog dizajna je (navijač kluba) Luka Lončarek. Inspiraciju je pronašao u jedinstvenom spoju kulture i identiteta našeg grada i naše zemlje - spomeniku prvom hrvatskom kralju Tomislavu", ističe Dinamo na društvenim mrežama uz isticanje da je ilustracija na objavi kojom je predstavljen dres ilustrativnog karaktera.

DRES ‘POVIJEST’ ISPISAO JE POVIJEST 🔥💙



Po prvi put ikada, članovi i prijatelji kluba dobili su priliku sami predložiti dizajne, a zatim i odabrati dres kojeg će nositi naši prvotimci u sljedećoj sezoni 🫵🏻



Pobjednički 4. dres za sljedeću sezonu nosi ime ‘Povijest’, a autor… pic.twitter.com/wQUBHC8bh4 — GNK Dinamo (@gnkdinamo) March 26, 2026

Uz to, samo i kratko podsećanje: navijači zagrebačkog Dinama, Bed blu bojsi (Bad blue boys) na gradskom derbiju s Lokomotivom napravili su nedavno koreografiju u čast, ni manje ni više, 1.100. godišnjice hrvatske kraljevine.

Koreografija je bila posvećena "kralju Tomislavu", "prvom velikom kralju Hrvata", i izgledala je ovako:

20.12.2025🇭🇷Dinamo Zagreb - NK Lokomotiva Zagreb, Bad Blue Boys celebrating the 1100th anniversary of the Croatian Kingdom and King Tomislav, click for more here: https://t.co/VHSMgMXdjg



🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/oOhe6wzhIh — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) December 21, 2025

Grafički posmatrano, a sigurno i iz tifo-ugla (onih najvatrenijih navijača), sama koreografija vizuelno ne deluje loše, ali je smeh izazvala činjenica - šta, zapravo, predstavlja i ona, ali i taj "povijesni dres"?

Jer, čak i najveći hrvatski istoričari uopšte ne pominju postojanje "kralja Tomislava".

Najpre, ništa se o tom o hrvatskom vladaru ne nalazi u čuvenom delu "O upravljanju Carstvom" (De administrando imperio) Konstantina Porfirogenita, koji opširno piše o Hrvatskoj toga vremena, niti se on spominje kod "oca hrvatske istoriografije", Ivana Lučića, u "Šest knjiga o kraljevstvu Hrvatske i Dalmacije" (De regno Croatiae et Dalmatiae libri sex) iz 1666. godine. Upravo je Lučić smatrao da su spisi splitskih sabora (u kojima se i navode neke "činjenice" koje Hrvati veličaju) - falsifikati. Takođe, Tomislava nije pomenuo ni hrvatski hroničar Ivan Tomašić vek ranije, u svom delu "Chronicon breve regni Croatiae".

Ipak, ruku na srce, u pismu pape Jovana desetog dalmatinskom sveštenstvu on navodi i "... Tomislav, hrvatski kralj..." (lat. ...Tamislao, rege Chroatorum), mada se u drugim izdanjima na istom mestu se pojavljuje umesto Tomislava, imena: Polislav (...chomu bisse jme Polislavf), ili čak Se(r)bijslav (...cha mu ime bisse Sebijslavf...), ili na latinskom "Sebeslavus rex".

Bilo kako bilo, ako na najveći pisac vremena u kome je "vladao kralj Tomislav", Konstantin Porfirogenit, ne piše o njemu, ako ni najveći hrvatski istoričari to ne rade, već se "skoro hiljadugodišnje kraljevstvo" spominje tek u romantičarskom zanosu Hrvata u 19. veku, kada se javljaju i ideje o oslobađanju od tuđe vladavine, onda i ne čudi što se mnogi smeju koreografiji Bed blu bojsa i "povijesnom dresu".

A i mnogo veći problem od izmišljanja istorije je sakrivanje onoga što jeste istorijski tačno, a to su zločini na kojima je počivala Nezavisna Država Hrvatska u Drugom svetsskom ratu. A upravo to i dovodi da se ustašstvo vraća na sva veća vrata u "lijepoj njihovoj". Evo samo nekoliko navijačkih primera iz prethodnih meseci:

