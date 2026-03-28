KAKVA DRAMA! Srbija pobedila Englesku u fudbalu, a onda odigrala triler sa Portugalom, evo šta sledi u poslednjem kolu!
Omladinska reprezentacija Srbije (U19) je pobedom od 2:0 nad Engleskom otvorila drugi, završni krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, a u drugom od tri kola "orlići" selektora Gordana Petrića su protiv domaćina turnira, Portugala, odigrali 1:1. Zato će odluka o tome idu li mlade nade srpskog fudbala na U-19 UEFA EURO 2027 pasti u trećem kolu.
Portugalci su u 4. minutu poveli preko Lime, koji se našao na pravom mestu posle prodora Gonsalveša po gol-aut liniji, a nakon zanimljive, ujednačene borbe, u 55. minutu Veljko Milosavljević je glavom posle kornera Vasilija Novičića postigao gol za konačnih 1:1.
Mogli su naši omladinci u 93. minutu da izbore plasman na kontinentalni šampionat da je Ranković bio samo malo precizniji u šansi koju su mu saigrači priredili posle inicijative rivala, ali...
Drama, zapravo, tek sada počinje.
Posle ovog rezultata, u poslednje kolo ulazi se sa sledećim stanjem na tabeli: Srbija i Portugal imaju po četiri boda, Englezi tri, a Poljaci su na nuli.
A podsetimo, samo pobednik grupe ide na Evropsko prvenstvo čiji je domaćin Vels od 28. juna do 11. jula ove godine.
"Orlići" će o tome idu li ili ne na šampionat kontinenta odlučivati u utorak od 17 časova protiv Poljske, a u isto vreme sastaće se Portugal i Engleska, koji, i jedni i drugi, mogu da osvoje prvo mesto (za šta im je potreban kiks Srbije i sopstveni trijumf).
Iako su Poljaci izgubili oba meča na ovom kvalifikacionom turniru, i Englezi i Portugalci su ih dobili samo sa po 1:0, pa Petrićeve izabranike svakako ne čeka nimalo lak zadatak.
Ko igra za omladinsku reprezentaciju Srbije u fudbalu?
Podsetimo, selektor omladinske fudbalske reprezentacije Srbije Gordan Petrić odredio je ovaj spisak igrača za drugi krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo
- Golmani - Vuk Draškić, Lazar Balević;
- Odbrana - Strahinja Stojković, Stefan Mladenović, Ahmed Hadžimujović, Veljko Milosavljević, Nikola Simić, Andrej Pavlović, Stefan Petrović, Adem Avdić;
- Vezni red - Vasilije Novičić, Andrija Maksimović, Jovan Milosavljević, Luka Zarić, Luis Zečević-Džon, Uroš Đorđević, Đorđe Ranković, Bogdan Kostić;
- Napad - Mihajlo Cvetković, Aleksa Damjanović.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
"BRAVO, BOSNO!" Novak Đoković presrećan
28. 03. 2026. u 17:10
TVRDO NA "ALFONSO MORUBEU": Katastrofalna napadačka forma žute podmornice ne obećava veliki broj pogodaka
FUDBALERI Seute ugostiće Kadiz u duelu koji dolazi u osetljivom trenutku za oba tima (14.00). Završnica sezone u Segundi donosi sve veći pritisak, jer svaki bod može da napravi značajnu razliku na tabeli.
28. 03. 2026. u 07:30
CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)
Najnovije vesti iz Hrvatske tiču se - prošlosti. Neko će reći izmišljene, neko "pa i ne baš", ali svakako, privukle su veliku pažnju.
28. 03. 2026. u 19:38
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
