Fudbal

KAKVA DRAMA! Srbija pobedila Englesku u fudbalu, a onda odigrala triler sa Portugalom, evo šta sledi u poslednjem kolu!

28. 03. 2026. u 18:52

Omladinska reprezentacija Srbije (U19) je pobedom od 2:0 nad Engleskom otvorila drugi, završni krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, a u drugom od tri kola "orlići" selektora Gordana Petrića su protiv domaćina turnira, Portugala, odigrali 1:1. Zato će odluka o tome idu li mlade nade srpskog fudbala na U-19 UEFA EURO 2027 pasti u trećem kolu.

Portugalci su u 4. minutu poveli preko Lime, koji se našao na pravom mestu posle prodora Gonsalveša po gol-aut liniji, a nakon zanimljive, ujednačene borbe, u 55. minutu Veljko Milosavljević je glavom posle kornera Vasilija Novičića postigao gol za konačnih 1:1.

Mogli su naši omladinci u 93. minutu da izbore plasman na kontinentalni šampionat da je Ranković bio samo malo precizniji u šansi koju su mu saigrači priredili posle inicijative rivala, ali...

Drama, zapravo, tek sada počinje.

Posle ovog rezultata, u poslednje kolo ulazi se sa sledećim stanjem na tabeli: Srbija i Portugal imaju po četiri boda, Englezi tri, a Poljaci su na nuli.

A podsetimo, samo pobednik grupe ide na Evropsko prvenstvo čiji je domaćin Vels od 28. juna do 11. jula ove godine.

"Orlići" će o tome idu li ili ne na šampionat kontinenta odlučivati u utorak od 17 časova protiv Poljske, a u isto vreme sastaće se Portugal i Engleska, koji, i jedni i drugi, mogu da osvoje prvo mesto (za šta im je potreban kiks Srbije i sopstveni trijumf).

Iako su Poljaci izgubili oba meča na ovom kvalifikacionom turniru, i Englezi i Portugalci su ih dobili samo sa po 1:0, pa Petrićeve izabranike svakako ne čeka nimalo lak zadatak.

Ko igra za omladinsku reprezentaciju Srbije u fudbalu?


Podsetimo, selektor omladinske fudbalske reprezentacije Srbije Gordan Petrić odredio je ovaj spisak igrača za drugi krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo

  • Golmani - Vuk Draškić, Lazar Balević; 
  • Odbrana - Strahinja Stojković, Stefan Mladenović, Ahmed Hadžimujović, Veljko Milosavljević, Nikola Simić, Andrej Pavlović, Stefan Petrović, Adem Avdić; 
  • Vezni red - Vasilije Novičić, Andrija Maksimović, Jovan Milosavljević, Luka Zarić, Luis Zečević-Džon, Uroš Đorđević, Đorđe Ranković, Bogdan Kostić; 
  • Napad - Mihajlo Cvetković, Aleksa Damjanović.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

