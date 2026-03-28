NE PADA IM NA PAMET DA VRATE PEHAR! Evo šta su fudbaleri Senegala uradili danas, iako im je oduzeta titula šampiona Afrike
Fudbaleri Senegala paradirali su večeras sa trofejom Kupa afričkih nacija uoči prijateljskog meča sa Peruom Parizu, uprkos odluci Afričke fudbalske konfederacije (CAF) da im oduzme titulu i dodeli je Maroku, preneo je AP.
Fudbaleri Senegala su predvođeni kapitenom Kaliduom Kulibalijem izašli na teren sa peharom kao deo proslave pre prijateljske utakmice protiv Perua na Stadionu Francuska u Parizu.
Kulibali i golman Senegala Eduardo Mendi otišli su potom do VIP lože stadiona i postavili su trofej ispred predsednika Fudbalskog saveza Senegala (FSF) Abdulajea Fola.
Fudbalska reprezentacija Senegala je 18. januara osvojila Kup afričkih nacija pošto je posle produžetaka pobedila Maroko rezultatom 1:0.
Fudbaleri Senegala su u finišu regularnog dela meča napustili teren u Rabatu, pošto su bili nezadovoljni dosuđenim penalom za Maroko pri rezultatu 0:0. Na terenu je ostao samo jedan fudbaler Senegala Sadio Mane, koji je ubedio saigrače da se posle više od 15 minuta vrate na teren.
Utakmica je nastavljena, a fudbaler Maroka Braim Dijaz nije iskoristio penal. Meč je ušao u produžetke, a Senegal je slavio sa 1:0 golom Pape Geja i došao je do šampionske titule.
Međutim, Fudbalski savez Maroka (FRMF) je potom uložio žalbu, a skoro dva meseca kasnije Žalbena komisija CAF je proglasila Maroko šampionom Afrike, pošto je utvrdila da su reprezentativci Senegala prekršili članove 82 i 84 pravilnika Kupa afričkih nacija.
FSF je zatio na odluku CAF uložio žalbu Sudu za sportsku arbitražu u Lozani (CAS), koji nije postavio vremenski okvir za donošenje presude.
Fudbaleri Senegala su večeras u Parizu pobedili Peru rezultatom 2:0 golovima Nikolasa Džeksona u 41. i Ismaila Sara u 54. minutu.
